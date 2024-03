Svijet mode kao gljiva poslije kiše: Svaki tjedan novi trend

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Clean girl, mob wife, French girl, office siren... Ovo su samo neki od modnih stilova koji su u posljednje vrijeme postali nezaobilazni. Kao da gotovo svakoga tjedna niče novi trend.

“Apsolutno mi se čini da je tako, kao što nam cijeli život postaje užurban, tako je i u modi i u ostalim djelatnostima, rekla je modna influencerica Ivana Pirizović za HRT.

Mob wife: Kako je izgled žene mafijaša postao popularan među mladima Najstarija hrvatska influencerica: “Tek u 40-ima počela sam nositi suknje iznad koljena”

A količina trendova postaje tolika da ih je već teško pratiti. Tko zna po čemu će ovo razdoblje biti pamćeno u povijesti.

“Kad promatramo povijest mode, onda ju promatramo od 14. stoljeća. Prvo ju promatramo unutar stoljeća, pa unutar 50 godina u 18. stoljeću, u 19. stoljeću već unutar 20 godina, a u 20. unutar dekada. Danas ju promatramo unutar sezona”, naglasila je profesorica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu dr.sc. Katarina Nina Simončić.

Pa i sve brže. Temelji ovako brzoj izmjeni trendova postavljeni su već u 19. stoljeću.

“Osim masovne proizvodnje, imamo prostore prodaje i modni tisak koji počinje promovirati određene trendove, a u fokusu interesa je potrošač. To će kulminirati tijekom 20. stoljeća”, dodala je Simončić.

Posebice od 1960-ih.

“Tada imamo revoluciju u svim područjima: tehnologiji, znanosti, društvu, imamo otvaranje, slobodu i promjenu odjevne retorike gdje se pojavljuje unisex odjeća koja je dobila svoje tržište i postala popularna među mlađom populacijom. Danas obzirom na trendove i digitalnu modu koja ulazi u sve prostore u kojima boravimo, ti trendovi se još brže mijenjaju”, kazala je Simončić.

Uloga medija ključna

Uloga medija ovdje je ključna, a pojava društvenih mreža ubacila je modu u šestu brzinu.

“Mislim da je u tom kontekstu 2010. s jednim zamahom novih tehnologija, prije svega u medijskom prostoru, donijela tu jednu hiperprodukciju. Ali iako se pojavila potrošačka kultura kao rezultat kapitalizma, ova nova mlada generacija je više usredotočena na preispitivanje održivosti”, istaknula je Simončić.

Naručila je svečanu haljinu preko interneta – nije mogla vjerovati što je dobila

Zaljubljenici u modu pokušavaju izvući najbolje iz oba svijeta.

“U fast fashion svijetu je nemoguće biti apsolutno clean, ako mogu tako reći, tako da mislim da je zdravo i dobro balansirati s komadima fast fashiona, ne kupovati svaki trend, ali svakako potičem zaviriti u ormare svojih mama i baka, u vintage store, online u vintage store zaviriti, vintage odjeća je često puno kvalitetnija od one koju danas možemo pronaći u dućanima”, rekla je Pirizović.

Kako se onda snaći s tako širokom ponudom? Kako ostati u trendu bez da baš svaku mjesečnu plaću trošimo na odjeću?

“Mislim da trebamo pronaći svoj stil, nešto što nas čini sretnima i u čemu se osjećamo ugodno, a to onda upotpuniti trendovskim komadima. Ja uvijek kažem da je recept prije nego što nešto kupiš: daj razmisli imaš li pet kombinacija u kojima možeš to obući. Ako imaš pet kombinacija, onda go for it”, dodala je modna influencerica Pirizović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stručnjaci savjetuju: Odmah obrišite ove aplikacije! Uskoro uskrsnice za umirovljenike, evo tko sve dijeli novac i koliki su iznosi