Evo što trebate napraviti ako vam netko hakira mobilni telefon

S obzirom na to da su telefoni sada centralni dio svakodnevnog života, postati žrtva hakiranja telefona može imati značajne posljedice. Pristup aplikacijama i nalozima može biti blokiran, vaši poslovni i osobni kontakti obrisani, a vaši bankovni računi ispražnjeni. Hakiranje mobilnog telefona također može dovesti do ozbiljnih psihičkih posljedica po žrtvu, pri čemu ljudi često krive sebe i prijavljuju povećanu anksioznost, depresiju i osjećaj bespomoćnosti i nedostatka povjerenja. Ali što trebate napraviti ako vam se to dogodi?

Ovo je nekoliko koraka koje možete poduzeti kako bi se oporavili od hakiranja i izbjegli da se to ponovi – i vratite svoj život u normalu.

Što je hakiranje?

Hakiranje, jednostavno rečeno, je čin pristupa uređaju žrtve putem jedne od brojnih različitih tehnika, obično s ciljem krađe podataka koji se mogu koristiti u kriminalne svrhe. Mobilni telefoni su posebno popularna meta jer obično imaju pristup velikim količinama osobnih podataka. To se može dogoditi svakome, od običnih korisnika do političkih ličnosti, piše Forbes Srbija.

Hakeri vrše svoje napade putem različitih metoda. Često, žrtve budu prevarene da kliknu na zlonamjerni link ili preuzmu softver s lažne trgovine aplikacija, dok u drugim slučajevima korisnici nehotice pristupe lažnoj javnoj WiFi mreži. Kada haker dobije pristup, može instalirati “keylogger“ za praćenje aktivnosti i pregled podataka za prijavu na web stranicama i aplikacijama – potencijalno imajući pristup bankovnim računima. Također ga mogu koristiti za krađu identiteta ili za prodaju osobnih podataka drugim kriminalcima na dark webu.

Je li vaš mobilni telefon hakiran?

Hakeri mobilnih telefona ne pokazuju uvijek svoje prisustvo, ali postoji nekoliko upozoravajućih znakova koji mogu ukazati na to da su kriminalci pristupili vašem telefonu. Ponekad, međutim, ovi znakovi mogu biti suptilne promjene i lako se propuštaju.

Kako telefon počne obavljati neovlaštene aktivnosti, možete primijetiti da se baterija prazni brže nego obično, da se aplikacije dugo učitavaju i da se telefon pregrijava. Računi također mogu biti viši nego obično. Često će se neočekivano pojaviti nove aplikacije, kao i neočekivae obavijesti, nezatraženi dvofaktorski autentifikatorski kodovi ili iskačući prozori, ili možda otkrijete da su vaša podešavanja – primjerice, dozvole za kameru ili mikrofon – promijenjene. Možda ćete primati neželjene pozive ili poruke koje ne prepoznajete. Očigledniji znakovi da je vaš telefon hakiran uključuju iznenadno zaključavanje vašeg Apple ID-a ili Google računa, ili drugih online računa.

Što trebate učiniti?

Ako shvatite da vam je telefon hakiran, prva i najvažnija stvar je da ne paničarite. U većini slučajeva, nabavljanje novog mobilnog telefona nema smisla, iako u nekim slučajevima možete telefon vratiti na tvorničke postavke.

Ako ste stvari otkrili na vrijeme, možda ćete moći brzo oporaviti telefon i s malo štetnih posljedica, prateći nekoliko jednostavnih koraka:

1. Provjerite je li pristupljeno vašim bankovnim računima ili računima za e-trgovinu.

2. Odmah promijenite sve lozinke u nove, jake.

3. Obrišite sumnjive aplikacije ili neočekivane poruke i instalirajte i pokrenite softver za online zaštitu.

4. Ako ništa drugo ne uspije, vratite telefon na tvorničke postavke.

5. Obavijestite prijatelje i druge kontakte da ste hakirani i upozorite ih da ignoriraju bilo kakve poruke koje izgledaju kao da dolaze s vašeg telefona.

6. Poduzmite korake da osigurate svoj telefon u budućnosti, uključujući uključivanje dvofaktorske autentifikacije na svim svojim računima.

1. Obavijestite banke i druge pružatelje usluga

Ako shvatite da je vaš telefon hakiran, prvi korak je da pokušate ograničiti štetu tako što ćete obavijestiti banku i druge organizacije koje čuvaju vaše financijske informacije.

Trebate provjeriti je li pristupljeno vašim bankovnim računima i jesu li se dogodile neovlaštene kupovine – i nastavite narednih mjesec dana.

Možda ćete morati zatražiti zamjenu kreditne ili debitne kartice. Također bi trebali stupiti u kontakt sa svojim mobilnim operaterom kako biste zaustavili neovlaštenu aktivnost i osigurali vaš telefon kreiranjem nove lozinke ili PIN-a ili dodavanjem drugih sigurnsosnih mjera kao što su dvofaktorska autentifikacija ili upozorenje na prevare.

2. Promijenite lozinke

Morat ćete promijeniti sve svoje lozinke – posebno ako, kao i mnogi, ponovno koristite lozinke s jedne stranice ili usluge na drugi. Bankarstvo, e-trgovina i računi e-pošte su posebno važni.

Ove lozinke bi trebale biti jake – drugim riječima, prilično dugačke, jedinstvene i teške za pogađanje. Nemojte ni pomisliti da koristite ime svog ljubimca ili datum rođenja djeteta. Promjena lozinki može ili ne mora biti jednostavna, u ovisnosti od toga čemu su hakeri mogli pristupiti i promijeniti. Možda će biti potrebno da direktno stupite u kontakt s organizacijama da biste objasnili situaciju i zatražili pomoć.

3. Obrišite sumnjive aplikacije ili neočekivane poruke

Ako ste pronašli bilo kakve sumnjive aplikacije ili neočekivane poruke, trebali bi odmah obrisati. Ako ne možete primijetiti ništa očigledno sumnjivo, možda biste željeli da još jednom pogledate bilo koje aplikacije koje ste preuzeli neposredno prije nego što su se problemi počeli pojavljivati.

Zatim bi trebali instalirati i pokrenuti softver za online zaštitu kako biste se uvjerili da ste se riješili svega što bi trebalo – i pobrinite se da je to pravi paket, jer je lažni sigurnosni softver čest način napada.

4. Ako ništa ne uspije, vratite telefon na tvorničke postavke

Ako poslije svega i dalje imate probleme, možete posegnuti za “nuklearnom opcijom“, obrišete svoj telefon i vratite ga na tvorničke postavke.

Ovo je brz i lak proces, s uputstvima za svaki tip telefona koji su lako dostupni na mreži od dobavljača. Neće predstavljati previše problema ako ste napravili rezervnu kopiju svega, jer ćete izgubiti sve podatke, kontakte, fotografije i aplikacije, čime je to posljednja opcija. A ako ste u mogućnosti da vratite podatke iz rezervne kopije, uvjerite se da ta kopija datira prije njihovog upada, kako ne biste nenamjerno ponovno učitali zlonamjerni softver.

5. Obavijestite prijatelje i ostale kontakte

Kada haker ima pristup vašem telefonu, on može početi slati poruke vašim osobnim i poslovnim kontaktima, slati fishing poruke ili druge prevare i neželjene poruke.

To znači da je veoma dobra ideja da kontaktirate sve ljude kojih se sjetite i da ih upozorite da ste hakirani. Trebali biste im reći da ignoriraju poruke koje izgledaju kao da dolaze s vašeg mobitela.

6. Poduzmite korake za osiguravanje vašeg telefona u budućnosti

Kada oporavite telefon od hakiranja, trebali biste napraviti sve što možete kako biste osigurali da se to ne ponovi. Pobrinite se da imate instaliran softver za sigurnost i redovno ga ažurirajte.

Trebali biste se pobrinuti da instalirate sve softverske nadogradnje odmah, jer one često sadrže važne sigurnosne nadogradnje. Kako biste se dodatno osigurali, koristite virtualnu privatnu mrežu ili izbjegavajte javne Wi-Fi mreže i javne stanice za punjenje. Čak možete isključiti Wi-Fi i Bluetooth kada ih ne koristite. I u budućnosti, izbjegavajte prodavaonice aplikacija treće strane: umjesto toga držite se Google Playa i Apple Storea.

Što učiniti ukoliko su vaši osobni podaci ugroženi

Ako napadači dobiju pristup vašim osobnim podacima, mogu izvršit krađu identiteta i pristupe drugim računima koji mogu koristiti iste podatke za prijavu ili da prodaju podatke na dark Webu.

Također bi trebali zatražiti od agencija za prijavu kreditnih izveštaja da obavijeste o prevari i zamrznu kredit na vašim računima. Postoje različiti alati koji će vam pomoći da provjerite jesu li vaši osobni podaci javno dostupni, uključujući Aurin besplatni Dark Web skener ili Bitdefenderov servis za praćenje, Digital Identity Protection.

Krajnji zaključak

Lako je uspaničit se ako mislite da vam je telefon hakiran. Međutim, ako sačuvate prisebnost i pratite nekoliko jednostavnih koraka, postoji dobra šansa da izbjegnete neke od najgorih posljedica.

