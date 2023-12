Hajdi Ćenan o tužbi protiv OpenAI-ja i Microsofta: Otvara se Pandorina kutija

Podijeli :

Hajdi Ćenan, potpredsjednica Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju, bila je gošća Novog dana kod Tihomira Ladišića. Tom prilikom osvrnula se na ono što donosi 2024. godina na polju umjetne inteligencije.

Podsjetimo New York Times u srijedu je podnio tužbu protiv OpenAI-ja i Microsofta zbog “nezakonitog korištenja milijuna” autorskim pravima zaštićenih članaka za potrebe obučavanja modela generativne umjetne inteligencije. Hajdi Ćenan objasnila je o čemu je riječ.

“2023. godinu su obilježili veliki jezični modeli od kojih je najpoznatiji ChatGPT koji je od OpenAI-ja, a financirao ga je Microsoft velikim dijelom. Oni su upotrijebili sve izvore podataka odnosno tekstove koji se mogu pronaći na internetu kako bi istrenirali svoje modele što je uključivalo i izvore koji nisu bili dostupni za takav pothvat. New York Times se pokušao dogovoriti za nekakav ugovor za korištenje svih njihovih sadržaja koje su isproducirali novinari”, objasnila je Ćenan.

New York Times tuži OpenAI i Microsoft zbog nanošenja milijardi dolara štete

Objasnila je kako New York Times nije prva kuća koja je tužila ovakve modele za korištenje njihovog sadržaja, ali da su to do sada uglavnom bili samo pojedinci.

“Dva su moguća scenarija, a to je da sud presudi u korist New York Timesa i svih kojih su ih tužili što otvara Pandorinu kutiju i vjerojatno će dosta naštetiti i zaustaviti razvoj velikih jezičnih modela te razvoj tehnologije koji smo vidjeli unutar godinu dana.

Ili će s druge strane biti donesena odluka da je to učinjeno za dobro i da to treba pustiti jer tehnologija koja se razvija može donijeti nevjerojatne pomake”, rekla je Ćenan.

