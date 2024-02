Izbjegnite ove greške kod punjenja mobilnog uređaja i produžite vijek baterije

Podijeli :

Mnogi ne mogu zamisliti trenutak bez mobilnog uređaja u ruci pa ga tako koriste i tijekom punjenja. Stručnjaci su upozorili na koji način možete produžiti vijek baterije.

Mobilni uređaji danas imaju kratak vijek trajanja, uglavnom zbog ljudskih grešaka i nemarnosti.

Ovo su najčešće greške koje ljudi prave kada pune telefon.

Ostavljate punjač u utičnici

Ostavljanje punjača u utičnici znači i veće račune za struju, a isto tako može biti i opasno.

Transformator oslobađa toplinu, a povećanje topline može dovesti do požara ili kratkog spoja, prenosi Net.hr.

Puštate da se baterija isprazni do kraja

Puštate da se baterija isprazni do kraja

Baterije mobilnih uređaja izrađene su od litija i rade u ciklusima punjenja. Ako pustite da vam se baterija polako isprazni do kraja, zapravo polako uništavate svoj uređaj.

Također ne smijete puniti telefon do 100 posto, niti ostavljati mobilni uređaj na punjaču duže od toga.

Punjenje do kraja zapravo skraćuje vijek trajanja telefona zbog određenog broja ciklusa punjenja. Osim toga, ostavljanje mobilnog uređaja na punjaču tijekom noći dovodi do većeg računa za struju i do pregrijavanja uređaja.

Koristite telefon tijekom punjenja

Pražnjenje baterije tijekom punjenja predstavlja za nju veliko opterećenje.

Ako morate nešto napraviti na svom telefonu, skinite ga s punjača, a kada završite – vratite ga na punjač. To je najsigurnije.

Koristite razne punjače

Tijekom kupnje novog mobilnog uređaja, uz njega dobivate i odgovarajući punjač. Važno je da uvijek koristite taj punjač, a ne druge punjače koji su vam dostupni.

Snaga punjenja je različita za svaki punjač i mobilni uređaj, a važno je uvijek puniti odgovarajućom snagom.

Isto tako, za punjenje je uvijek bolje koristiti utičnicu nego druge uređaje, poput prijenosnog računala. Svakako imajte to na umu, piše Informer.

