Benčić o povratku obaveznog vojnog roka: To je neprovedivo, evo zašto

Saborska zastupnica i koordinatorica Možemo Sandra Benčić u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem razgovarala je o nekoliko aktualnih tema, među ostalim izboru Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka, a na kraju se dotaknula i velikog prosvjeda koji organizira oporba.

“Kakvi su to argumenti o preodgoju za obavezni vojni rok?”

Govoreći o eventualnom povratku obaveznog vojnog roka Sandra Benčić je rekla:

“Stav naše stranke je da je Hrvatska ulaskom u NATO profesionalizirala vojsku. Smatramo da je to dovoljno, plus Hrvatska ima i dobrovoljni vojni rok pa svi koji žele mogu služiti. Ako vojska želi, može se pobošljati promocija umjesto uvođenja trećeg modela obveznog vojnog roka koji se pokazao neprovedivim. Skoro 80 posto njih se u godinama prije ukidanja obveznog vojnog roka, pozivalo na prigovor savjesti pa mislimo da će se to i sad dogoditi.

Trebali bismo u srednjoj školi raditi na edukaciji mladih oko civilne zaštite s programom gdje klinci nauče od pružanja prve pomoći do vatrogastva i realnih rizika koji će se zbog klimatskih promjena događati i gdje možemo kao zajednica sudjelovati. Argumenti za služenje vojnog roka da ih se preodgaja, da su bez mobitela nekoliko mjeseci, nalikuje mi na vremena na koje se ne trebamo vraćati, odgoj je zadatak roditelja i obrazovnog sustava.”

Smatra da su argumenti Vlade, da nećemo imati pričuvu u slučaju izbijanja rata, klasična predizborna fora koju smo više puta čuli. “Vidjet ćemo koliko će to biti provedivo. Ročna vojska zahtijeva i značajna sredstva pa ako sad moramo uložiti više u obranu zbog globalne situacije, nije li važnije ulagati u profesionalnu vojsku koju imamo i eventualni dobrovoljni vojni rok? Mislim da je ovo ishitreno i da će se pokazati kao propali predizborni trik”, rekla je.

O Turudiću: “Sramote i sebe i Hrvatsku”

Predsjednik RH Zoran Milanović u velikom intervjuu za N1 u nedjelju je među ostalim rekao da još ništa nije gotovo što se tiče Ivana Turudića jer još nije stupio na dužnost. Benčić se slaže s njim:

“Mislim da se ne smije odustati od toga da se spriječi dolazak Ivana Turudića na dužnost. Prvo, Turudić kao netko tko dolazi izvana, mora proći sigurnosnu provjeru, mora se za njega raditi temeljita sigurnosna provjera. Druga stvar koja je na stolu je pitanje otvaranja stegovnog postupka. Predsjednik Vrhovnog suda rekao je da će sve sagledati, laganje na Odboru za pravosuđe i vidjeti postoje li elementi za stegovni postupak. Minimalno očekujem, kad bismo gledali sve što je Turudić izjavljivo, sigurno je povrijedio sudački etički kodeks, ali smatram da ima i elemenata za ispitivanje stegovne odgovornosti.”

Benčić očekuje reakciju europskih institucija ako Turudić ipak stupi na dužnost: “Mislim da bi situacija u kojoj bi za glavnog državnog odvjetnika stupio na dužnost netko tko ima stegovni postupak ili kome je utvrđena stegovna odgovornost, tad bi i ozbiljno reagirale i europske institucije. Plenković je već prešao liniju za koju mu je jasno da nema natrag. Sramotna je izjava ministra pravosuđa da ne vidi ništa kompromitirajuće u činjenici da se Turudić vozio s Mamićem. Sramote i sebe i Hrvatsku.”

Komentirajući najavu da će prijaviti izbor Ivana Turudića nadležnim tijelima Europske komisije Benčić je rekla da će prijavu poslati i čelnici EK-a, i glavnom tajniku nadležnom za pravosuđe u EK-u, kao i samom parlamentu.

“Europska komisija je već u nekoliko navrata reagirala na situacije s pravosuđem u Poljskoj i Mađarskoj i očekujemo da će reagirati i sada. Nije nam drago da se to uopće tako mora rješavati, da Plenković ovu zemlju svrstava na put koji ima Orban ili je donedavno imala Poljska ili na put Srbije. Zato organiziramo prosvjed ove subote. Želimo poručiti da moramo na izbore jer Hrvatska neće biti ni Mađarska ni Srbija i nećemo dozvoliti da idemo nedemokratskim putom. Teško smo se borili za osnovne demokratske standarde koji se u posljednjih osam godina jedan za drugim ruše. Rušenje DORH-a i stavljanje pod kontrolu HDZ-a, to je situacija koju kao građani ne smijemo dozvoliti. Prosvjed organiziraju sve stranke koje su se jasno pozicionirale oko Turudića od prvog dana i otkrivale zašto on ne smije postati glavni državni odvjetnik”, istaknula je.

Na kraju su razgovarali o predstojećim izborima pri čemu je Benčić rekla da razgovaraju sa SDP-om oko točkaste koalicije, ali samo u pojedinim izbornim jedinicama.

