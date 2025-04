Ove riječi u komunikaciji s ChatGPT-om koštaju desetke milijuna dolara

Podijeli :

Kažete li "molim" ili "hvala" nakon što ChatGPT završi zadatak koji ste mu dali? Ako je odgovor da, pripadate skupini korisnika koja, prema nekim procjenama, OpenAI godišnje stoji desetke milijuna dolara – samo u troškovima električne energije.

Naime, svaka interakcija s umjetnom inteligencijom troši određenu količinu energije, čak i ako je riječ o jednoj jedinoj riječi, prenosi TechRadar.

Iza ChatGPT-a i sličnih alata kriju se golemi serveri koji svakom korisničkom porukom troše značajne količine energije. Pa iako je AI postao dio svakodnevice, rijetko tko razmišlja o tome da čak i generiranje meme-a ili slanje jedne poruke može imati utjecaj na okoliš.

Pa, trebamo li prestati biti ljubazni prema chatbotovima kako bismo uštedjeli energiju? Paradoksalno – možda baš suprotno.

Naime, pristojni i jasno formulirani upiti često dovode do preciznijih i korisnijih odgovora. Takav pristup ne samo da može poboljšati kvalitetu konverzacije, već u određenim situacijama čak i smanjiti pristranost odgovora. U tom smislu, ljubaznost postaje važan alat za pouzdaniju upotrebu umjetne inteligencije.

Kako se AI razvija, postavlja se i pitanje hoće li pristojnost korisnika utjecati na to kako modeli reagiraju. Hoće li sustavi jednog dana biti trenirani da više “nagrađuju” korisnike koji se ophode s poštovanjem?

I tako dolazimo do dileme, iako ljubaznost prema AI-ju možda nije energetski najefikasnija, ona vam itekako može donijeti bolje korisničko iskustvo. No ostaje otvoreno pitanje – isplati li se to u kontekstu ekološkog otiska?

Zato, rješenje je jednostavno, u zadatku koji dajete chatbotu, odmah na njegovom kraju unaprijed ostavite “hvala” i “molim”. Time ste ostali pristojni, a niste trošili dodatnu energiju za interakciju.

