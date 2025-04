Oblivion Remastered je dostupan: Efekti su značajno poboljšani, a ni cijena nije mala

Podijeli :

Screenshot / Bethesda Softworks

Jedna od najlošije čuvanih tajni u svijetu videoigara konačno je postala službena.

Bethesda je potvrdila da je, uz pomoć vanjskog studija Virtuos, radila na remasteru legendarne RPG igre The Elder Scrolls IV: Oblivion. Igra je sada dostupna za PC (Steam i Xbox App), Xbox Series X/S i PlayStation 5, a uključena je i u pretplatu Game Pass.

Remaster sadrži osnovnu igru, kao i ekspanzije Knights of the Nine i Shivering Isles, a dostupna je i deluxe verzija s dodatnim misijama, oklopima (uključujući famozni konjski oklop) i opremom.

Remaster je iz temelja obnovljen koristeći Unreal Engine 5, a donosi 4K Ultra HD grafiku, 60 fps, značajno poboljšane vizualne efekte, osvjetljenje, pejzaže i audio. Sustav leveliranja je redizajniran, kombinirajući elemente originala i Skyrima, a poboljšana je i perspektiva iz trećeg lica perspektiva.

Virtuos je unaprijedio i sinkronizaciju govora koristeći zajednički ‘mesh’ sustav za sve rase likova, što je omogućilo vjerniji prikaz mimike i govora. Dodan je i novi dijalog s unikatnim replikama za sve rase, piše Engadget.

Todd Howard, šef Bethesda Game Studiosa, izjavio je kako je svaki nastavak serijala Elder Scrolls imao za cilj redefinirati RPG i igre otvorenog svijeta, a da je Oblivion bio “ključan trenutak” u povijesti studija. “Svaki put kad pomislimo na Oblivion, pitamo se: ‘Što kad bismo mogli svima ponovno pružiti to iskustvo?”, prenosi tportal.

Iako je fokus studija sada na The Elder Scrolls VI, očito je da Bethesda nije zaboravila svoju bogatu prošlost – i da ju spremno donosi u moderno doba. The Elder Scrolls: Oblivion Remastered na PC-ju košta 49.99 eura.

