Porast broja ozljeda povezanih s korištenjem tehnologije: Iznenadit će vas najčešće

Jasno je kako će se količina vremena koju ljudi provode s tehnologijom konstantno povećavati, a s tim će rasti i broj ozljeda i zdravstvenih problema povezanih s tim.

Ljudi su danas toliko postali ovisni o pametnim telefonima da čak i kada hodaju ulicom ili hodnicima u svom domu ponekad ne skidaju pogled s ekrana. Osim za vratnu kralježnicu i oči, postoje brojne različite opasnosti takvog načina korištenja telefona – od mogućnosti udara u predmete do spoticanja i padova, a ne treba niti naglašavati kakve opasnosti prijete onima koji ne gledaju na promet, već cestu prelaze ne skidajući pogled s ekrana.

Broj takvih ozljeda povezanih s pametnim telefonima konstantno je u porastu, što pokazuju i rezultati istraživanja američkog NEISS-a, odnosno sustava koji prikuplja podatke o ozljedama povezanim s elektroničkim uređajima. Prema podacima prikupljenih tijekom zadnjeg desetljeća, broj takvih ozljeda porastao je za čak 20 posto od 2020. godine, a posebno je porastao broj ozljeda povezanih uz korištenje smartphonea, pri čemu najčešće stradaju milenijalci. Ovakav tip ozljeda povezanih s korištenjem telefona, barem u SAD-u, odnosi se na skoro četvrtinu svih ozljeda od elektroničkih uređaja, prenosi Zimo.

Ozljede nastale pri korištenju telefona su različite: Od spoticanja preko kabela do udaranja u stvari tijekom pisanja poruka, mobilni telefoni izazivaju različiti tip ozljeda. Općenita bol, modrice pa čak i posjekotine na licu i glavi nisu rijetke, stoji u rezultatima istraživanja provedenog na temeljima spomenutih podataka. U njemu se naglašava kako bi najčešća ozljeda uzrokovana korištenjem tehnologije mogla postati ozljeda nastala sudaranjem s objektima tijekom hodanja i pisanja poruka na mobilnom uređaju.

Iako je takav tip ozljeda u porastu, one ipak nisu najčešći uzrok ozljeda nastalih korištenjem elektroničkih uređaja. Zanimljivo, najčešći tip ozljeda povezan je s televizorima i to oko trideset posto. Kada su u pitanju TV-i, najčešće stradavaju leđa i dolazi do uganuća prilikom njihova podizanja – što i nije čudno s obzirom na to da su ekrani sve veći i veći. Probleme izazivaju i računala i igranje videoigara – zbog lošeg držanja tijekom rada na računalu i igranja, dolazi do boli u gornjem dijelu trupa, prvenstveno prsima, leđima i rebrima.

Jasno je kako će se količina vremena koju ljudi provode s tehnologijom konstantno povećavati, a s tim će rasti i broj ozljeda i zdravstvenih problema povezanih s tim. Zato je ponekad, odnosno što češće, dobro ostaviti se telefona, računala i videoigara, izaći vani, šetati, baviti se sportom i slično, što će biti dobro za fizičko, ali i mentalno zdravlje.

