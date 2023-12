Umirovljenici zajedno očekuju 6-8 mandata: “Nezadovoljni smo kolegama iz Matice umirovljenika, Sindikata umirovljenika i HSU-om”

Podijeli :

Koordinator platforme Umirovljenici zajedno Lazar Gruić u N1 Novom danu s Tihomirom Ladišićem otkrio je koliko su stvarno rasle mirovine u ovoj godini, kako općenito žive umirovljenici te kako bi im se moglo dugoročnije pomoći.

Naime, iduće godine čekaju nas parlamentarni, europski i predsjednički izbori, a upravo bi umirovljenici trebali biti ti koji imaju moć odrediti pobjednike. Dakle, što čekati u idućoj godini i ima li istine u tome što govori premijer Andrej Plenković, da su kroz 2023. mirovine rasle povijesno više nego ikad?

“Nema dvojbi da je nominalni rast mirovina u mandatu ove Vlade bio visok i da je zadnje usklađenje iznosilo 8,48 posto. Isto tako, činjenica je da imamo sve više i više siromašnih umirovljenika. Širi se taj krug. To znači da realna mirovina nije adekvatna onome što često slušamo u javnosti i medijima, a govori premijer Plenković – da se brine o umirovljenicima i da su najveća povećanja dosad”, rekao je Gruić pa nastavio:

“U isto vrijeme, kad su ta povećanja iznosila 25 posto, inflacija je bila također 25 posto, a povećanje prehrambenih proizvoda išlo je preko 30 posto. Nominalno povećanje mirovina zapravo je odvelo umirovljenike u dublju razinu siromaštva. Oni, bez obzira na dodatke, mogu kupovati manje.”

To ostavlja dojam kao da su mirovine sad manje nego na početku mandata ove Vlade?

“Apsolutno, da. Vlada je imala šansu da napravi povijesno dobar pomak i riješi siromaštvo umirovljenika u svom mandatu jer su u programima 2016. i 2020. imali stavku povećanja mirovine 50 do 60 posto prosječne plaće. On je na oko 35 posto u ovom trenutku.”

Stoga, kaže da Platforma traži izračun mirovina na bazi 75 do 80 posto neto plaće kroz deset najboljih godina uz zaštitnu aktualnu vrijednost mirovine (AVM) od 18,5 eura za svaku godinu staža te ukidanje penalizacije s navršenih 65 godina.

“HDZ nije imao snage ni želje to napraviti. Za ono što tražimo, a to je učešće mirovina u BDP-u pd 12,5 posto, potrebno je 1,8 milijardi eura. Vlada je imala priliku to napraviti jer postoje viškovi u proračunu, a trenutno je udio mirovina oko 30 milijardi eura.”

Ipak, iz Vlade kažu da su ispunili obećanih pedesetak posto.

“Manipuliraju činjenicama. Mogu pričati što hoće, ali život umirovljenika nikad nije bio teži i unatoč tome što nikad nije bilo više jednokratih isplata pomoći”, naglasio je Gruić i komentirao upravo posljednji paket pomoći:

“Ako smo u situaciji da idemo i povećavamo broj onih koji dobivaju pomoć na 840.000, to je potvrda da situacija jest sve gora. Ne kažemo da pomoć nije dobra, ali nije rješenje. Kad neće biti izborne godine pred nama, neće biti ni dodataka, zato tražimo sustavno zakonsko rješenje. Ne želimo da se ikome išta daje, mi smo to zaradili.”

Smatra da novca u proračunu ima, a poziva se na riječi ministara i premijera koji konstantno tvrde da imaju viškove.

“Imamo premalo učešće u BDP-u, a postoji prostor. Zato imamo probleme. Također, moramo iz Mirovinskog fonda izdvojiti sve koji su umirovljeni po posebnim zakonskim propisima, a ostaviti ono što se uplaćuje iz radnog odnosa. Novca imamo, nemamo političke volje”, naglasio je koordinator platforme Umirovljenici zajedno.

Slijede izbori, a na njima umirovljenici nerijetko daju glas upravo HDZ-u. Ipak, u Platformi se nadaju da će dobiti povjerenje birača.

“Mi smo nezadovoljni i našim kolegama iz Matice umirovljenika Hrvatske, Sindikata umirovljenika Hrvatske pa i Hrvatskom strankom umirovljenika. Sve smo ih pozvali da se pridruže u zajedničku frontu prema svima koji nas žele iskoristiti, ali kad su vidjeli da tražimo zakonsko rješenje da čovjeku koji je nešto zaradio u radnom vijeku, to i damo, nisu nam se željeli pridružiti. Čim smo čvrsto stali oko toga, tu je počeo raskol i došli smo do situacije da ostajemo koalicija i idemo na izbore samostalno. Ostali imaju ili osobne ili interese stranke. Mi interese umirovljenike nećemo iznevjeriti, idemo sa svojim kandidatima i listama na izbore. A s HDZ-om ne idemo jer nije održao obećanje i doveo je umirovljenike u ovu zonu siromaštva. Prevario je svoje birače, a i nas. Jasno kažem, krećemo u 2024., idemo po Hrvatskoj kako bismo približili naše ideje i da dobijemo povjerenje umirovljenika. Očekujemo između šest i deset posto na izborima ili oko 150.000 glasova, odnosno, šest do osam saborskih zastupnika”, zaključio je Lazar Gruić.

