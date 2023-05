WhatsApp ima još jednu novost. Nikome nije jasno čemu služi

Podijeli :

U posljednje vrijeme gotovo da ne prođe dan da ne osvane neka vijest vezana uz jednu od najkorištenijih aplikacija za razmjenu poruka među korisnicima. Ovog puta, u kuloarima interneta šuška se da su u Meti odlučili uvesti u WhatsApp novost vezanu uz korisnička imena.

Ako je vjerovati internetskim glasinama, uskoro ćemo na WhatsAppu moći koristiti zasebna korisnička imena. Zašto? Nikome to nije baš najjasnije, no internetske glasine sugeriraju upravo takav razvoj situacije, prenosi tportal.

Naime stranica WAbetaInfo je kroz beta program Google Playa došla do verzije WhatsAppa oznake 2.23.11.15., a koja sadrži mogućnost postavljanja korisničkog imena. Navodno će biti dostupna u nekoj budućoj nadogradnji aplikacije. Otkrili su tako da WhatsApp planira omogućiti korisnicima odabir jedinstvenih imena za njihove račune. Iako je ova značajka još uvijek u razvoju, objavili su i snimku zaslona koja pokazuje kako bi to trebalo izgledati.

Prema ovim glasinama, korisničko ime odabirat ćemo unutar postavki aplikacije, konkretno u odjeljku Postavke > Profil.

Uz tu mogućnost, korisnici WhatsAppa imat će nakon nadogradnje priliku dodati još jedan sloj privatnosti svojim računima. To znači da će se, umjesto oslanjanja isključivo na telefonske brojeve za identifikaciju kontakata, moći odlučiti i za jedinstveno korisničko ime. Dopuštajući ostalim korisnicima da odaberu korisnička imena, WhatsApp bi mogao ponuditi mogućnost kontaktiranja drugih ljudi unosom samog korisničkog imena unutar aplikacije, bez poznavanja njihovih telefonskih brojeva.

Budući da je ova značajka još u razvoju, prerano je razumjeti zašto i kako će korisnička imena funkcionirati na WhatsAppu. Korisnicima bi mogla biti omogućena privatna komunikacija s tvrtkama, čime njihovi telefonski brojevi i prava imena ostaju sakriveni ili će možda njihova upotreba biti još opsežnija, omogućujući privatnu komunikaciju s bilo kojim drugim korisnikom.

Sve navedeno još uvijek je na razini glasina, a kada će nadogradnja biti javno dostupna korisnicima, još ostaje nepoznanica, doznaje WAbetaInfo.

