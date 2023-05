Zašto nikada ne biste trebali puniti mobitel tijekom noći?

Podijeli :

Andreas Haslinger on Unsplash / ilustracija

Punjenje telefona noću može biti jednostavna opcija za vas, ali to zapravo može negativno utjecati na trajanje baterije vašeg uređaja tijekom vremena. Ako želite da vam baterija potraje duže vrijeme, izbjegavajte tu naviku.

“Ne ostavljajte telefon priključen na punjač dulje vrijeme ili preko noći”, savjetuju čak i iz tvrtke Huawei.

Preporuka je da bateriju držite između 30 i 70 posto. To podržavaju i u Appleu koji nude optimiziranu postavku punjenja baterije koja će zadržati napunjenost ispod 80 posto, odnosno opciju zahvaljujući kojoj će se uređaj prestati napajati nakon što dosegne razinu od 80 posto. Takvu opciju nudi sve veći broj pametnih mobitela.

Većina pametnih telefona napaja se litij-ionskim baterijama i one će se s vremenom uvijek pogoršati bez obzira na to kako punite svoj telefon. Dakle, s vremenom im opada učinkovitost, no to možete usporiti ako ispravno punite svoj telefon.

Ispravno punjenje, odnosno izbjegavanje punjenja mobitela tijekom noći pomoći će u očuvanju dugovječnosti vaše baterije. Također, izbjegavajte da vam baterija padne na 0 posto, savjetuje IFL Science.

Osim što šteti trajanju baterije, punjenje uređaja preko noći također može predstavljati zdravstveni i sigurnosni problem ako ne vodite računa o tome gdje ostavljate mobitel. To je zato što punjenje obično dolazi s određenim stupnjem povećanja temperature, a ako nešto pođe po zlu, zapaljive površine mogu brzo postati opasne.

“Ne biste trebali stavljati telefone ispod jastuka niti na posteljinu kada su na punjenju. Baterija se punjenjem samozagrijava. Mobitel možete ostaviti na radnom stolu ili drvenom stoliću jer baterija neće proizvoditi dovoljno topline da bi došlo do opasnosti”, objasnio je za Guardian Paul Shaw, voditelj istrage požara u vatrogasnoj službi Staffordshirea.

