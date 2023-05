Podijeli :

Prije nego što stavite mobitel na punjnje, bilo bi dobro da skinete maskicu. Glavni razlog za to je - toplina.

Većina pametnih telefona napaja se litij-ionskim baterijama i one će se s vremenom uvijek pogoršati bez obzira na to kako punite svoj telefon. S vremenom se učinkovitost baterija smanjuje, no možete napraviti neke stvari da im produžite vrijeme trajanja.

Naime, ako predugo punite mobitel ili pustite da se mobitel isprazni do kraja pa ga tek onda stavljate na punjač, to će skratiti vijek trajanja baterije vašeg pametnog telefona. Ali, jedan od najučinkovitijih načina za uništavanje baterije jest pregrijavanje, piše IFLScience.

Tri vrste poslova za koje nema straha, vas neće zamijeniti umjetna inteligencija

Na Appleovoj stranici za podršku upozoravaju da “korištenje iOS ili iPadOS uređaja u vrlo vrućim uvjetima može trajno skratiti trajanje baterije”. Dakle, ne ostavljajte svoj mobitel u parkiranom automobilu kada su temperature visoke.

Apple navodi da je poželjna temperatura okoline za rad uređaja između 0º i 35ºC. “Uvjeti niske ili visoke temperature mogu uzrokovati da vaš uređaj promijeni ponašanje kako bi regulirao svoju temperaturu.”

IFLScience navodi da neke vrste maskica mogu dovesti do toga da se uređaj jako zagrije tijekom punjenja. Ako primijetite da vam je telefon znatno topliji nakon punjenja, to bi mogao biti znak da postaje prevruć, što oštećuje kapacitet baterije.

Prema tome, požljeno je skinuti maskicu prije nego što stavite mobitel da se puni. Uz to, izbjegavajte puniti mobitel tijekom noći jer to također može opteretiti elektrode baterije. To su neki potezi koji će pomoći da vam baterija dulje traje.

