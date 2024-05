Tereza Kesovija za N1: Baby Lasagna je uzvrpoljio cijelu Europu

Podijeli :

Tereza Kesovija, glazbena diva, uoči večerašnjeg nastupa Baby Lasagne na Eurosongu razgovarala je s našom Teom Mihanović.

Tereza Kesovija istaknula je da joj je Baby Lasagna jako drag.

“Mudar je, napravio je dosad tako puno, uzvrpoljio je cijelu Europu. Neka se ne opterećuje plasmanom, iza toga stoje i političke igre. Ono što me veseli je to što je Marko jednostavan i treba ostati svoj. Svi veliki ljudi koje sam upoznala su jednostavni ljudi i treba sačuvati tu jednostavnost, ljudi ga vole. On je uspio nešto što dosad nije nitko”, poručila je Tereza.

UŽIVO Baby Lasagna briljirao na generalnoj probi: “Nadamo se da ćemo slaviti njegovu pobjedu” Dogradonačelnik Malmöa uoči finala Eurosonga: Očekujemo veliku proslavu večeras

Tereza se prisjetila svojih početka i rekla da je Marko jedinstveni slučaj: “Vlada ritam, Marko je postigao taj ludi ritam koji te tjera da cupkaš nogama i mislim da je top”. rekla je.

“Baby Lasagna je i bez plasmana napravio čudo”

Kesovija je objasnila što bi za Hrvatsku značila ova pobjeda na Eurosongu.

“Ja sam za francusku pjesmu jer je to prekrasna balada, ali to je prisjećanje na neke druge Eurosong festivala. Novo vrijeme donosi nešto novo. Ako se ne plasira na prvo, drugo ili treće mjesto, neka se ne opterećuje. Baby Lasagna je i bez plasmana napravio čudo”, objasnila je.

Kesovija je otkrila da će Baby Lasagnu bodriti od kuće.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znate li da Google potiho snima sve što vi govorite? Evo kako možete isključiti tu opciju Francuski predstavnik prekinuo nastup na generalnoj probi