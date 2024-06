Tripadvisor proglasio najbolju europsku turističku atrakciju

Podijeli :

Dodijeljene su titule "The Travellers Choice Awards Best of the Best", uključujući i nagradu za najbolju turističku atrakciju.

Europa je dom nekim prilično velikim atrakcijama koje svakodnevno privlače turiste iz cijelog svijeta. Ove godine TripAdvisor Travellers Choice Awards proglasio je Eiffelov toranj najboljom europskom atrakcijom.

Naime, simbol Pariza dobio je najistaknutije kritike tijekom čitavog godišnjeg razdoblja te je tako ponio titulu najbolje atrakcije. Znamenitost je dobila nevjerojatnih 142.770 recenzija, s prosječnom ocjenom 4,5 (od toga je nešto više od 100.000 “izvrsno”).

Korisnik TripAdvisora ​​Graham S opisao je Eiffelov toranj kao “iznenađujuće vrijednu turističku atrakciju”, dok je Randy rekao da je “nadmašio očekivanja”.

Drugo mjesto zauzela je Kuća Anne Frank u Amsterdamu, a treće velebna bazilika Sagrada Familia u Barceloni, piše Time Out.

Popis top 10 atrakcija u Europi prema TripAdvisoru:

1) Eiffelov toranj, Pariz

2) Kuća Anne Frank, Amsterdam

3) Bazilika Sagrada Familia, Barcelona

4) Koloseum, Rim

5) Muzej Louvre, Pariz

6) Duomo di Milano, Milano

7) Muzej Vasa, Stockholm

8) Akropola, Atena

9) Musee d’Orsay, Pariz

10) Arheološki park Pompeji, Pompeji

