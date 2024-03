U kojem europskom gradu se najbolje spava? I Zagreb se našao na listi, evo kako stoji

Podijeli :

Unsplash/El Swaggy

Dobar san jedan je od najvažnijih faktora zdravlja i kvalitetnog života. Koji su vaši uvjeti kako biste se dobro naspavali?

To su, naravno, dobar madrac i jastuk, odgovarajuća sobna temperatura, ali i nedostatak buke i svjetlosti. Bila su to posljednja dva kriterija koja su analizirana prilikom kreiranja Europskog indeksa spavanja, studije koja je otkrila koji je grad za spavanje najbolji u Europi. Ako vam je tijekom putovanja važno da se dobro naspavate, u nastavku saznajte koji su gradovi idealni za to.

U Berlinu 70 posto stanovika spava optimalno, bez buke i svijetlosti

U istraživanju su analizirani podaci za europske prijestolnice, a prvo mjesto zauzeo je njemački Berlin. Stručnjaci za spavanje u Online-Bedrooms proučavali su gradove širom Europe, uključujući Francusku, Hrvatsku, Mađarsku, Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo. Gradovi su rangirani na osnovi nekoliko faktora, koji uključuju svjetlosno zagađenje, smetnje dnevnog svijetla na osnovi razine oblaka, zagađenje bukom i optimalnu razinu spavanja stanovništva.

Berlin je proglašen najboljim gradom u Europi za spavanje zbog slabog osvjetljenja i buke, te činjenice da 70 posto stanovništva spava dovoljno i dobro, prenosi Onlinebedrooms.co.uk.

Najgori grad za spavanje u Europi je Rim

Najgori grad za spavanje u Europi je Rim. Nalazi se na dnu rang-liste zbog visoke razine svjetlosnog zagađenja i buke. Buka je problem i za 41 posto stanovnika Praga, koji je zbog velikog broja oblačnih dana ipak na drugom mjestu. Svjetlosno zagađenje je najgore u Londonu, ali tamo 74 posto ljudi spava optimalno i buka je na zadovoljavajućoj razini.

Madrid ima najmanji prosječan broj oblačnih dana, što znači da sunčeva svijetlost remeti san stanovnika, zbog čega je španjolska prijestolnica na 10. mjestu u indeksu.

Samo tri grada imaju manje od 20 posto stanovništva koje noću uznemirava buka s ceste. To su London, Berlin i Zagreb. Međutim, Zagreb ima visoku razinu svjetlosnog zagađenja (7,44 osvijetljenosti po metru kvadratnom) i mnogo sunčeve svijetlosti, pa samo 68 posto Zagrepčana ima optimalan san.

Naše istraživanje je pokazalo da širom Europe svjetlosno zagađenje, ometanje sunčeve svijestlosti, buka i niska razina optimalnog sna uzrokuju loš san“, rekao je Nick Sherlock iz Online-Bedrooms.

Istraživači su mjerili osvijetljenost po kvadratnom metru

Bukurešt je drugi najgori glavni grad za dobar san zbog visoke razine sunčeve svijetlosti i svjetlosnog zagađenja, kao i zbog toga što je 33 posto stanovništva pogođeno bukom noću. Grad s najgorom razinom buke zbog prometa bio je Pariz. Čak 54 posto njegovih stanovnika loše spava. Prag je grad s najmanjom količinom svjetlosnog zagađenja, a slijedi Budimpešta, koja ima 5,76 osvijetljenja po kvadratnom metru.

Budimpešta je također imala više od 70 posto stanovnika koji su imali optimalnu razinu sna. Varšava ima sličan broj stanovnika koji dobro spavaju (69 posto). Također ima samo 28 posto stanovništva koje je pogođeno bukom tijekom noći. Šesti grad za dobro spavanje u Europi je Oslo zbog više od 70 posto oblačnih dana koji stanovnicima omogućavaju da se dobro odmore usprkos tome što 38 posto stanovništva doživljava buku.

Top lista najboljih gradova za spavanje:

Berlin, Njemačka, 40

Prag, Češka, 32

London, Engleska, 31

Budimpešta, Mađarska, 29

Varšava, Poljska, 28

Oslo, Norveška, 27

Dublin, Irska, 26

Zagreb, Hrvatska 25

Pariz, Francuska, 23

Madrid, Španjolska, 20

Bukurešt, Rumunjska, 18

Rim, Italija, 13

