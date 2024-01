Spavanje u odvojenim sobama: Prednosti i nedostaci i što to zapravo znači za vaš odnos?

Podijeli :

Pexels/ilustracija

Spavanje u odvojenim sobama ili poznatije kao "sleep divorce", može izgledati različito kod svakog para te imati različite uzroke. Prema istraživanju koje je provelo Better Sleep Council, više od 25 posto parova se odlučuje za odvojene prostorije za spavanje. Stoga ako ste jedni od njih, niste ni blizu jedini.

Za neke spavanje odvojeno od partnera znači spavanje u različitim sobama, dok se drugi odlučuju za dva kreveta u istoj sobi. Istraživanje također pokazuje da je san žena češće u lošijem stanju, odnosno, više su osjetljive na okruženje za vrijeme spavanja.

Stoga je često rezultat spavanje u odvojenim sobama, a podaci iz 2023. pokazuju da čak jedan od pet parova spava na taj način.

Prednosti spavanja u odvojenim sobama

Iako spavanje odvojeno nekima može izgledati neobično, spavanje u odvojenim sobama može imati brojne prednosti.

Dugotrajno spavanje: Uzrok, simptomi i posljedice koje može ostaviti na tijelo

Bitno je uzeti u obzir da smo svi različiti i više ili manje osjetljivi na zvukove pri uspavljivanju. Neki ljudi imaju osjetljiviji sluh ili su osjetljivi zbog povećane anksioznosti i stresa koje doživljavaju kroz dan.

Stoga spavanje u odvojenim sobama može biti spasitelj za one parove koji žele zdraviji san jer time osim što mogu poboljšati san mogu sačuvati vezu ili brak.

Potencijalne prednosti spavanja u odvojenim sobama uključuju:

– bolji odmor

– povećan osjećaj svježine

– više prostora u krevetu

– neometani ciklusi sna

– povećana želja za intimnošću i seksom

– manje svađanja oko razlika u spavanju

Nedostaci spavanja u odvojenim krevetima

Spavanje u odvojenim krevetima postaje sve češći trend u današnjem društvu, no s povećanjem popularnosti ovog načina života dolazi i niz nedostataka koji mogu utjecati na partnerske odnose i opće zdravlje. Iako svatko ima svoje razloge za takav izbor, važno je razmotriti i negativne aspekte ove prakse.

Bolest spavanja: Uzrokuje ju jedna vrsta muhe, a može biti smrtonosna Kako osvježiti vezu ili brak? Najbolji savjeti s kojima ćete vratiti stari žar u svoj odnos

Prvenstveno, nedostatak fizičkog kontakta tijekom spavanja može utjecati na smanjenu emocionalnu povezanost partnera. Dodir i bliskost tijekom noći igraju ključnu ulogu u održavanju intimnosti i jačanju veze.

Spavanje odvojeno može dovesti do smanjenja osjećaja povezanosti i stvaranja emocionalne distance među partnerima. S druge strane, neki parovi ističu kako im je upravo odvojeno spavanje od partnera povećalo seksualnu želju. Nedostatak zajedničkog sna može utjecati na kvalitetu komunikacije u vezi.

Krevet često služi kao prostor za razgovor, dijeljenje misli i planova, a nedostatak tog vremena može rezultirati slabijim razumijevanjem i podrškom među partnerima.

Zdravstveni aspekti su također važni.

Pokazalo se kako dijeljenje kreveta može smanjiti razinu stresa, poboljšati san, regulirati hormone stresa i doprinijeti boljem općem blagostanju.

Parovi koji spavaju odvojeno stoga mogu doživjeti sljedeće nedostatke:

– smanjenu količinu vremena provedenog zajedno

– pojava osjećaja napuštenosti

– gubitak povezanosti s partnerom

– češća pojava sukoba zbog smanjenog osjećaja intimnosti

– potencijalno emocionalno i fizičko odmicanje jedno od drugog

Kada se parovi ne mogu složiti oko ovog pitanja, može doći do svađa i razdvajanja u braku. Do prepirki u braku obično dolazi kada jedan partner nije u mogućnosti potpuno izraziti svoje potrebe ili želje unutar braka.

Ukoliko razmišljate o tome kako biste se bolje naspavali da spavate u odvojenim sobama, razmislite da o tome komunicirate s partnerom.

Zašto parovi spavaju odvojeno?

Za spavanje u odvojenim sobama postoje različiti razlozi. Možda i sami osjećate kao da bi za vas to bilo bolje, ali ne znate kako to reći partneru ili partnerici. Odluka o tome hoćete li spavati u istom krevetu ili ne, ovisit će o individualnim preferencijama, no njih bi trebali podijeliti s partnerom.

Mnogo je razloga zašto biste baš to željeli, ovo su neki od njih:

1. Imate različite rasporede spavanja

Parovi mogu imati različite navike spavanja, poput različitih vremena za odlazak na spavanje ili različitih potreba za snom. Spavanje odvojeno omogućuje svakom partneru da prilagodi svoj raspored spavanja prema svojim potrebama.

2. Različite preferencije

Možda vi ili partner imate posebne preferencija u vezi sa spavanjem poput izbora tvrdoće madraca, vrste jastuka ili temperature u sobi. Spavanje odvojeno omogućuje svakom partneru da prilagodi svoj prostor prema svojim željama.

3. Problemi sa spavanjem

Ako jedan od partnera ima problema pri spavanju, poput apneje, nesanice ili hrkanja, spavanje u odvojenim sobama može pomoći u smanjenju ometanja i poboljšanju kvalitete sna za oba partnera.

4. Potreba za privatnošću i prostorom

Iako ste u vezi ili braku, nije neobično da i dalje volite imati svoj prostor i privatnost tijekom spavanja. Odvojeno spavanje pruža svakom partneru vlastiti prostor i smanjuje osjećaj nelagodnosti.

Važno je napomenuti da ova opcija ne odražava nužno probleme u vezi; naprotiv, mnogi parovi koji spavaju doživljavaju poboljšanje i bolju kvalitetu odnosa. Važno je komunicirati o svojim potrebama i željama kako bi se pronašao dogovor koji odgovara za oba partnera.

Hoćemo li se rastati ako spavamo odvojeno?

Spavanje u odvojenim sobama samo po sebi nije razlog za zabrinutost. Svaki par ima svoje jedinstvene potrebe i dinamiku, pa se ne može generalno tvrditi da je spavanje odvojeno dobro ili loše. Ono što je važno jest otvorena komunikacija i razumijevanje između partnera.

Kako manje misliti? Psihologinja otkrila tri stvari koje opuštaju tijelo – i um Strah od spavanja: Uzrok, simptomi i kako se liječi ovaj neugodan problem?

Ako par slobodno razgovara o svojim potrebama i odluči zajedno spavati u odvojenim sobama kao dio dogovora, to može biti pozitivno za njihov odnos. Međutim, ako spavanje u odvojenim sobama proizlazi iz problema u odnosu, kao što su nedostatak komunikacije, emocionalna distanca ili neriješeni konflikti, tada bi par trebao razmotriti te aspekte odnosa.

U nekim slučajevima, spavanje odvojeno može biti simptom dubljih problema, ali nije nužno uzrok tih problema.

Ključ je u tome da parovi održavaju otvorenu komunikaciju, razgovaraju o svojim potrebama i željama te zajedno donose odluke koje su najbolje za njihovu vezu. Ako su oboje zadovoljni i osjećaju se povezano, spavanje u odvojenim sobama ne bi trebalo predstavljati problem.

Važno je prilagoditi dinamiku veze prema potrebama oba partnera i raditi zajedno na očuvanju zdravog i sretnog odnosa.

Kako partneru reći da ne želite spavati s njim u istom krevetu?

Razgovor o želji za spavanjem u odvojenoj sobi može biti osjetljiv, ali je važno usmjeriti razgovor na otvoren, iskren i suosjećajan način kako bi se izbjegli nesporazumi i povrjeđivanje osjećaja.

Liječnica McKenna Princip je za UW Medicine dala nekoliko savjeta kako partneru reći da ne želite više spavati u istim krevetima, a da ga ne povrijedite.

1. Osvijestite si da nije problematično ako iz nekog razloga želite spavati u odvojenim sobama. Svi imamo svoje razloge i trebamo prije svega slušati same sebe i vlastite želje i instinkte.

2. Budite iskreni i otvoreni. Počnite razgovor s iskrenim izrazom svojih osjećanja i potreba. Recite partneru zašto vi razmišljate o spavanju u odvojenoj sobi i što mislite kako to može poboljšati vašu kvalitetu sna ili opće blagostanje.

3. Naglasite pozitivne strane odvojenog spavanja. U razgovoru se fokusirajte na pozitivne aspekte i koristi spavanja u odvojenim sobama.

4. Predložite da za početak samo pokušate jednu noć. Nakon što ste partneru objasnili svoje razloge za početak predložite “probnu” večer i dogovorite se da ćete nakon toga ponovno razgovarati.

5. Budite pažljivi prema osjećajima partnera. Pokažite empatiju prema osjećajima svog partnera i pokažite da ih cijenite.

6. Predložite druge načine na koje ćete povećati intimnost s partnerom.

Spavanje u odvojenim sobama ne znači rastavu

Odluka hoće li se par rastati ili ne zavisi od mnogo faktora, a spavanje u odvojenim sobama samo po sebi ne mora biti presudno za sudbinu veze. Mnogi parovi odabiru ovu opciju iz praktičnih razloga ili zbog individualnih potreba, a i dalje održavaju snažan i zdrav odnos.

Hrkanje: Uzrok, može li biti opasno i kada morate posjetiti liječnika? Sprej za spavanje: Što je, kako se koristi i koja mu je cijena u Hrvatskoj?

Svaki par ima svoju dinamiku. Međutim, ako je želja za spavanjem u odvojenim sobama izvor zabrinutosti ili ako to proizlazi iz dubljih problema u vezi, onda bi bilo korisno razgovarati o tim problemima. Komunikacija je ključna u održavanju zdravog odnosa, pa je važno otvoreno izraziti svoje osjećaje i slušati mišljenje partnera.

S druge strane, ako ste pokušali spavanje odvojeno i primijetili da to ima pozitivan utjecaj na vašu individualnu dobrobit i na odnos s partnerom, to ne mora dovesti do rastanka.

Ne postoji univerzalno pravilo stoga razgovarajte s partnerom, a ako je potrebno, potražite podršku psihoterapeuta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok