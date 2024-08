Jedna navika kod većine vozača može biti štetna za zdravlje

Podijeli :

Pexels

Vozači koji nemaju klima-uređaje, po vrućem vremenu voze se s otvorenim prozorima. Ipak, ta navika može biti štetna za zdravlje.

Vožnja s otvorenim prozorima zagađuje pluća i prlja unutrašnjost automobila. Pijesak, sitno kamenje, pelud i prašina tako lakše ulaze u automobil, a to može biti okidač za pojavu simptoma alergija, piše Behind the Wheel, a prenosi Index.

Lako gube živce: Ovi horoskopski znakovi su najgori vozači

Ako se vozite po velikim prometnicama s otvorenim prozorima, pokupit ćete do 45 posto zagađenja koje biste inače pokupili tijekom 24 sata.

Ako imate klimu, a spuštate prozore jer se nadate da ćete tako uštedjeti, imamo lošu vijest.

“Pokretanje klima uređaja tijekom vožnje zapravo je učinkovitije i štedi gorivo u usporedbi s vožnjom sa spuštenim prozorima”, rekao je David Bennett, stručnjak za popravke sustava klimatizacije u automobilima iz American Automobile Associationa (AAA).

Možda niste znali da vas policija može kazniti i ako ne zatvorite prozore na svom automobilu. Zakon o sigurnosti prometa na cestama kaže da vozač, prije nego što napusti vozilo, mora poduzeti sve mjere da spriječi da automobil sam krene s mjesta ili da ga druge osobe pokrenu. To uključuje gašenje motora, zaključavanje vozila, uzimanje ključa, ali i zatvaranje prozora. Ako to ne učinite, riskirate kaznu od 30 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Znanstvenici otkrili da ljudi koji imaju ovu krvnu grupu žive najduže: “Rijetko obole od najtežih bolesti” Najskuplja plaža u Crnoj Gori: Pogledajte kako izgleda ugođaj za 400 eura dnevno