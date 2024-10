Zašto je Temu tako jeftin, odakle nabavljaju stvari i na što trebate pripaziti

Podijeli :

Kineska digitalna trgovina agresivno se nastoji izboriti za što veći dio tržišnog kolača. Iako su cijene primamljive, preporučljiva je zdrava doza opreza.

Na svojoj web stranici Temu tvrdi kako je osnovan u Bostonu, u američkoj saveznoj državi Massachusetts. To je točno, no riječ je o tvrtci u vlasništvu kineskog PDD Holdingsa, koji je kasnije svoje sjedište preselio u Irsku, piše Make Use Of.

Stoga se može pretpostaviti kako roba stiže uglavnom iz Kine i drugih proizvodnih sjedišta u Aziji. Temu po tome nije jedinstven – brojne poznate tvrtke nabavljaju proizvode ili ih proizvode u inozemstvu jer je to isplativije.

Promjena strategija

Ako ste kupili proizvode na Temuu u prvim danima nakon lansiranja, možda se sjećate koliko je vremena paketima trebalo da stignu. Vrijeme isporuke u rasponu od nekoliko dana do nekoliko tjedana bilo je normalno. Međutim, u posljednje vrijeme došlo je do promjene u Temuovoj prodajnoj strategiji, prenosi tportal.

I dalje je riječ o robi iz inozemstva, samo je Temu pronašao način kako stvarati i održavati zalihe na više tržišta. Kvaliteta robe značajno varira, ovisno o marki. Dok neki brendovi mogu ponuditi kvalitetne proizvode po izvrsnoj vrijednosti, drugi bi vas mogli razočarati.

Zato je posebno važno provjeriti ocjene i pročitati recenzije za različite proizvode. To se posebno odnosi na tehničku robu, koja je u pravilu skuplja od manjih kućnih potrepština ili odjeće.

Provjerite trgovce

Pojedini trgovci su označeni kao ovlašteni dobavljači (Authorized Provider). To znači kako je prodavač prošao kroz određenu razinu provjere. Iako ova oznaka pruža određenu sigurnost, osobito ako kupujete proizvod s cijenom višom od prosječne, nemojte ju u potpunosti uzeti zdravo za gotovo.

Primite li oštećeni proizvod ili ga uopće ne primite, Temuov program Purchase Protection nudi povrat novca. Dakle, nemojte zaboraviti provjeriti je li proizvod u ispravnom stanju nakon što ga primite.

Bez obzira na vrstu prodavača s kojim imate posla, odvojite malo vremena kako biste se upoznali s prijevarama na Temuu kako ne biste postali žrtva jedne od njih.

Rezanje troškova

Mnogi tehnološki proizvodi na platformi proizvedeni su u državama s nižim troškovima proizvodnje. Uz to, Temu uklanja posrednike između proizvođača i kupaca, što eliminira dodatne troškove kao što su maloprodajni režijski troškovi i distribucijske naknade.

Na pojedinim tržištima koriste i propise koji omogućavaju uvoz robe do određene vrijednosti bez carine i poreza, a pomaže i to što ne nude skupe marke poput Applea ili Microsofta.

