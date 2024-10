Dupini se stvarno smiješe dok se igraju s prijateljima

Podijeli :

Ljudi imaju tendenciju životinjama pripisivati ljudske misli i osjećaje. No, iako je to često pogrešno ova tendencija bi mogla biti točna u slučaju dupina.

Ljudi imaju tendenciju čitati izraze lica životinja i iz njih donositi zaključke o njihovim ponašanjima. Ponekad je to krajnje pogrešno, poput prikazivanja nilskih konja u dječjoj književnosti kao prijateljskih stvorenja jer se čini da su im lica nasmijana.

Dobri dupini (Tursiops truncatus) još su jedna životinja za koju su ljudi godinama mislili da se smiješe. No, čini se da smo za razliku od nilskog konja, ovaj put bili u pravu, navodi IFLScience.

“Otkrili smo prisutnost jasnog izraza lica, otvorenih usta, kod dobrih dupina, i pokazali smo da dupini također mogu odražavati izraze lica drugih”, rekla je doktorica Elisabetta Palagi sa Sveučilišta u Pisi.

Dupine mnogi obožavaju zbog njihove razigranosti, što je često dovelo do toga da su bili prisilno zatvarani i tjerani da nastupaju pred gomilom. Unatoč tome, na prvi pogled se uvijek činilo da uživaju u tome iako su držani u neprikladnim uvjetima za divlje životinje.

Smiješe li se dupini?

Palagi je primijetio da se neke igre dupina, lako mogu krivo protumačiti kao agresija. Ako ljudi naprave tu pogrešku, to će rijetko dovesti do problema, ali ako to dovede druge dupine u stanje zbunjenosti, rezultati mogu biti katastrofalni. Upravo zbog toga je dupinima potreban izraz lica koji govori “samo se šalim.”

Kako bi vidjeli kako prenose ovu poruku, Palagi i kolege proučavali su 80 sati snimki 22 zatočena dobra dupina u Planète Sauvage kako se igraju s ostalima svoje vrste, s ljudskim trenerima i sami.

Od 1288 puta kada su usta namjerno otvorena, 92 posto dogodilo se tijekom igre s drugim dupinima. Štoviše, vjeruje se da dupini imaju razvijenu teoriju uma kako bi razumjeli što drugi mogu vidjeti, i uglavnom su koristili otvorena usta kada su u tuđem vidnom polju.

U trećini slučajeva kad bi dupin vidio drugog s osmijehom, brzo bi mu uzvratio osmijeh. Palagi smatra da je to dobra stopa odgovora.

“Neki mogu tvrditi da dupini samo slučajno oponašaju otvorene usta drugih dupina, s obzirom na to da su često uključeni u istu aktivnost ili kontekst, ali to ne objašnjava zašto je vjerojatnost oponašanja otvorenih usta drugog dupina unutar 1 sekunde 13. puta veća kada primatelj zapravo vidi izvorni izraz”, dodala je Palagi.

Istraživači se nadaju da će istražiti korespondenciju između osmijeha i specifičnih akustičnih signala iz velikog izbora vokalizacija dupina, kao i praćenje očiju kako bi uhvatili bilo kakvu razmjenu dugotrajnih pogleda.

Promatranje dupina u divljini prirodno je mnogo teže, ali bi otklonilo svaku zabrinutost da su dupini dobili svoje izraze lica u interakciji s ljudima, kao što su psi možda učinili tijekom svog mnogo dužeg suživota s nama.

Ta ideja se čini malo vjerojatnom, budući da u se dupini rijetko smješkali u interakciji s dreserima.

Pokret otvorenih usta

Usporedbe s drugim sisavcima predstavljaju još jednu priliku za istraživanje. Signali otvorenih usta i brza mimikrija pojavljuju se opetovano u obiteljskom stablu sisavaca, što sugerira da je vizualna komunikacija igrala ključnu ulogu u oblikovanju složenih društvenih interakcija, ne samo kod dupina, već i kod mnogih vrsta tijekom vremena”, rekla je Palagi.

“Pokret otvorenih usta vjerojatno je evoluirao iz akcije ugriza, razbijajući slijed ugriza kako bi ostala samo ‘namjera ugriza’ bez kontakta.”

Isti osmijeh otvorenih usta, ili čak smijeh, sada se ne može vidjeti samo kod ljudi i naših bliskih rođaka poput majmuna, već i kod društvenih mesoždera poput merkata. “Teško je znati proizlaze li takve sličnosti iz zajedničkih evolucijskih putova ili iz evolucijske konvergencije”, pišu autori.

