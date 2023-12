Zatvorite vrata spavaće sobe prije nego odete na spavanje, to bi vam moglo spasiti život

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Desetljeće istraživanja sigurnosti od požara pokazalo je da zatvaranje vrata može spasiti život, osobito kada izlaz u slučaju požara nije opcija.

“Želimo stvoriti generacijsku promjenu ponašanja te naučiti ljude da zatvaraju vrata prije spavanja navečer. Općenito, to nije nešto o čemu ljudi razmišljaju i sigurno to ne povezuju sa sigurnošću od požara”, rekla je viša stručnjakinja na Institutu za istraživanje požara Jennifer Williams.

VIDEO / U požaru u bolnici kod Rima poginule najmanje četiri osobe Požar u Zagrebu: Vatrogasci ugasili vatru i pronašli tijelo

Znajući da se 52 posto smrtnih slučajeva u kućnim požarima dogodi između 23 sata i 7 ujutro, Institut je odlučio da je vrijeme da se poruka prenese. Snimili su video koji pokazuje kako se vatra kreće kroz kuću i usporedili dvije sobe – jednu s otvorenim vratima, drugu sa zatvorenim vratima. Pokazalo je značajan blagotvoran učinak koji zatvorena vrata mogu imati tijekom požara.

Zatim su pokrenuli informativnu kampanju 2015. godine, u početku radeći izravno s vatrogasnim službama, ali sada poruku prenose i izravno javnosti.

Kako funkcionira zatvaranje vrata

Mogli biste pomisliti da vas zatvorena vrata ne bi mogla spasiti od požara, ali razlika između toga kako soba s otvorenim vratima i soba sa zatvorenim vratima prežive požar je dramatična. Dim se kreće prema gore i ispunjava prostoriju od vrha prema dolje. Tako dim posljednje dospijeva na pod, što znači da ne može lako proći ispod vrata.

Vatri su potrebni kisik, gorivo i toplina da bi opstala. Dakle, ako se požar može podijeliti na dijelove, njegovo će se širenje usporiti ako mu nedostaje kisika. Ako se potpuno prekine dovod kisika, vatra bi se mogla i ugasiti, kaže Williams.

“Što više kontrole možete imati nad kisikom, to više kontrole možete imati i nad vatrom”, objašnjava ona. Ako noću zatvorite vrata spavaće sobe, a u kuhinji izbije vatra dok spavate, možda ćete imati dovoljno vremena da se probudite i reagirate. To bi vam moglo dati dovoljno vremena da izađete iz zgrade ili nazovete vatrogasce. Ali također vam može dati sigurno mjesto za čekanje vatrogasaca dok su dim, toplina i otrovni dimovi tik iza vaših vrata.

Udar groma u vrh toplane na Trešnjevci: Odmah buknuo požar! Strava u hostelu! U požaru poginulo 13 osoba

Također, u spavaćoj sobi sa zatvorenim vratima – čak i kada vani bijesni požar – temperatura može ostati ispod 37 stupnjeva Celzijusa i malim razinama ugljičnog monoksida. Usporedite to sa prostorijom s otvorenim vratima u kojoj temperature mogu brzo porasti iznad 377 Celzija, a razine ugljičnog monoksida postaju izuzetno toksične pri 10 000 PPM.

Williams kaže da biste noću zapravo trebali zatvoriti što više vrata u kući. Jedan od razloga zašto je to tako važno jest to što se kućni požari danas šire brže nego prije. Prije četrdeset godina imali smo oko 17 minuta da pobjegnemo od kućnog požara, ali danas se to svelo na tri minute ili manje. Za promjenu možemo “zahvaliti” suvremenoj graditeljskoj praksi i umjetnim materijalima. Naravno, ako možete izaći, izađite, piše How Stuff Works.

Više savjeta za sigurnost doma od požara

Williams ponavlja da su druge mjere zaštite od požara jednako važne u kući, posebno aktivni dimni alarmi. Ona kaže da svaki dom treba imati alarme za dim na svim razinama doma i unutar i izvan svake spavaće sobe. Budite sigurni da su spojeni zajedno tako da ako se jedan aktivira, svi će, upozoravajući vas na požar bilo gdje u kući. U idealnom slučaju, trebali biste ih provjeravati svaki mjesec.

Također biste trebali napraviti plan bijega od požara. Treba uključiti dva izlaza iz svake sobe i mjesto za sastanak vani. I trebali biste to vježbati. Vježba iznenađenja odličan je način da svoju djecu naučite kako zapravo zvuče vaši dimni alarmi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok