Znakovi koji pokazuju da ste inteligentniji nego što mislite

Podijeli :

Unsplash

Pametni ljudi često podcjenjuju svoju inteligenciju.

Istraživanje sa Sveučilišta Cornell, koje su proveli socijalni psiholozi David Dunning i Justin Kruger, podržava tu ideju. Fenomen poznat kao efekt Dunning-Kruger pokazuje da oni s nižim sposobnostima često precjenjuju svoju kompetenciju, dok oni s višim sposobnostima pretpostavljaju da je zadatak zapravo svakome jednostavan za rješavanje, piše Business Insider.

Kod male djece se na ovaj način može predvidjeti razina inteligencije Hoće li umjetna inteligencija doista uništiti čovječanstvo?

Ako niste previše sigurni u svoju inteligenciju, to može ukazivati da ste prilično pametni – dovoljno osviješteni da shvatite svoje ograničenosti, barem donekle.

Evo nekoliko suptilnih znakova koji ukazuju da ste znatno pametniji nego što mislite.

Rano ste učili čitati: Istraživanje provedeno na blizancima u Velikoj Britaniji ukazuje da je osoba koja je rano naučila čitati sklonija postizanju boljih rezultata na testovima kognitivnih sposobnosti. Naučiti čitati rano može poboljšati verbalne i neverbalne (tj. logičke) sposobnosti.

Brinete se puno: Istraživanja su pokazala da osobe koje se više brinu i razmišljaju o situacijama nerijetko imaju bolje verbalne sposobnosti. S druge strane, osobe koje manje brinu i razmišljaju postižu bolje rezultate na testovima neverbalnih sposobnosti.

Jako ste radoznali: Radoznale osobe imaju višu količinu znatiželje, što ih čini sklonijima postavljanju pitanja i istraživanju. To ih dalje vodi do “intelektualnog ulaganja”, odnosno do ulaganja svojega vremena i truda u svoj intelekt, što igra veliku ulogu u kognitivnom rastu.

Niste previše uredni: Rad u nerednom okruženju može potaknuti kreativnost. Osobe koje rade u nerednom prostoru često su kreativnije u generiranju novih ideja.

“Najpametniji dječak na svijetu” posjetio Hrvatsku: Diplomirao je s 11 godina Ovih pet stvari natprosječno inteligentni ljudi rade drugačije od ostalih

Niste se seksali do završetka srednje škole: Istraživanja su pokazala da adolescenti s višim sposobnostima pamćenja (radna memorija) skloni kasnijem stupanju u seksualne odnose. To može biti povezano s većom sviješću o posljedicama takvih djela.

Noćna ptica ste: Istraživanje je sugeriralo da pametniji tinejdžeri često kasnije odlaze spavati i kasnije se bude. Ovo je povezano s njihovim sposobnostima. Još jedna studija otkrila je da je vjerojatnije da će oni koji kasno idu spavati razviti originalna i kreativna rješenja za probleme od onih koji idu “spavati na vrijeme”,

Ne morate se uvijek truditi: Pametne osobe ne moraju uvijek ulagati velike napore kao “borci” koji se bore za razvoj svojih vještina. Postoji određena sposobnost koja ne može uvijek biti naučena.

Učili ste svirati glazbeni instrument: Istraživanja sugeriraju da glazba pozitivno utječe na razvoj dječjeg uma. Strukturirane glazbene lekcije povezane su s boljom verbalnom inteligencijom, planiranjem i inhibicijom kod djece prema studijama iz 2018. i 2011. Također, satovi sviranja klavira povezani su s povećanjem IQ-a kod šestogodišnjaka, prema jednoj studiji iz 2004., piše Business Insider.

Stariji ste u obitelji: Starija braća i sestre često bolje su u testiranjima kognitivnih sposobnosti od mlađih.

Koristili ste rekreativne droge: Postoji veza između visokog IQ-a u djetinjstvu i kasnijeg korištenja ilegalnih droga u odrasloj dobi.

Ljevoruki ste: Nedavna istraživanja povezuju ljevoruke osobe s kreativnošću i sposobnošću generiranja novih ideja.

Duhoviti ste: Pametnije osobe često su ocijenjene kao duhovitije u istraživanjima koja mjeri apstraktne misaone sposobnosti i verbalnu inteligenciju.

Redovito konzumirate alkohol: Studije su pokazale da postoji povezanost između visokog IQ-a u djetinjstvu i češće konzumacije alkohola u odrasloj dobi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.