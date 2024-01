Koje države u našoj okolini imaju najdulji porodiljni dopust? Hrvatska u top pet

Podijeli :

Porodiljni dopust jedna je od najvećih briga budućih mama, ili onih koje to tek planiraju postati. Mada mnoge države sve više usvajaju zakone u korist roditelja, kako bi spriječili nacionalno starenje, opseg odsustva nakon rođenja bebe ide od samo jednog tjedna do čak 58 nedelja, kako navodi World Population Review. No, koliko će, i hoće li uopće to razdoblje odsustva biti plaćeno, također uvelike varira od zemlje do zemlje.

Jedan od najboljih primjera kako izgleda porodiljni dopust daje država koja se nalazi u našoj blizini – Bugarska.

Bugarski zakoni nude novopečenim roditeljima nevjerojatnih 410 dana plaćenog odsustva. Bugarski porodiljni dopust pokriva 90% plaće zaposlenih kroz socijalno osiguranje. Pored toga, nakon 410 dana do navršene dvije godine deteta, zaposleni ima pravo na mjesečnu naknadu, koju isplaćuje socijalno osiguranje, u visini minimalne mjesečne zarade.

Također, očevi imaju mogućnost 15 dana plaćenog odsustva od dana kada beba izađe iz porodilišta, koje je također plaćeno od strane nacionalnog osiguranja, a koje se može produljiti i do dva mjeseca, prenosi Zadovoljna.rs.

World Population Review već je obnovio listu za 2024. godinu, uzevši u obzir sve čimbenike pa je tako nakon Bugarske druga na listi Grčka, treće je Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovačka je četvrta, a peto mjesto pripalo je Hrvatskoj.

Rodiljni dopust se koristi do navršenih 6 mjeseci, dok se roditeljski dopust može koristiti od navršenih 6 mjeseci djetetova života, precizira se na stranici Središnjeg ureda za demografiju i mlade.

