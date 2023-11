N1 komentar: Sabor se seli na novu adresu, evo koje su se lokacije spominjale

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu našeg Ilije Radića.

“Institut građevinarstva hrvatske izradio je natječajnu dokumentaciju vrijednu 533 tisuće eura i jučer je predsjednik Sabora najavio da je obnova Sabora krenula u drugu fazu – ishodili su građevinsku dozvolu. Sve to kasni u odnosu na planove pa onda projektna dokumentacija nije prikupljena na vrijeme da se obnova financira iz Fonda solidarnosti, ali zato će se pokriti iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Raspisat će se natječaj za izvođača, a budući da ovu zgradu na Markovu trgu čeka dugogodišnja obnova, jasno je da će se cijeli rad hrvatskog parlamenta morati izmjestiti na neku drugu lokaciju.

Odmah nakon potresa, kada su statičari tek ispitivali stanje zgrade, sjednice Sabora održavale su na povijesnom lokalitetu hrvatske državnosti – u podrumu Inine zgrade u Šubićevoj ulici. Na toj lokaciji je 30. svibnja 1990. godine konstituiran prvi sabor hrvatske neovisnosti.

Sabor seli s Markova trga: “Tražimo prostor od minimalno 7000 kvadrata”

No, dok je ta lokacija bila adekvatna za privremeni rad, sigurno neće biti prikladan za dugogodišnje izmještanje. Zahtjevi nove lokacije su veliki – traži se preko 7000 metara četvornih, velika dvorana za plenarne sjednice, ali i oko 150 ureda i manjih dvorana. Trenutno su na Markovu trgu smješteni uredi predsjednika sabora i pet potpredsjednika, dvorane koje koriste odbori, saloni za protokole, uredi Klubova zastupnika, kafić, kuhinja, banka…

Osim prostornih zahtjeva, nova lokacija morat će udovoljiti i sigurnosnim aspektima. Naime, od napada na zgradu Vlade na Markovu trgu je podignuta razina sigurnosti, instalirane su nove kamere, odvojeni su ulazi u sabor za zastupnike, djelatnike i posjetitelje, a o ovoj ruzinavoj ogradi već su priče ispričane.

Zato je izbor potencijalnih lokacija sužen. Razmišljalo se o popularnoj kockici na Prisavlju koja je nedavno obnovljena, no tu su već smještena dva ministarstva – prometa i turizma, pa mjesta za Sabor nema. Jedna od opcija je i Velesajam. Tamo ima dovoljno prostora, ali objekte bi trebalo prenamijeniti i adaptirati. Također se neslužbeno spominjala nova zgrada u Buzinu koja bi navodno trebala biti i novi dom Rimac automobila, no, neslužbeno, prepreka je što je u istoj zgradi smještena i jedna TV kuća, pa izvori bliski procesu strepe oko dojma koji bi to izazvalo u javnosti. Spominjala se i lokacija jednog šoping centra na periferiji Zagreba, ali to izaziva niz problema vezano uz transport, praćenje sjednica i dolazak zastupnika.

Budući da država u svom vlasništvu nema adekvatnih prostora, a da bi proces bio transparentan, Gordan Jandroković je najavio da će se uz javni natječaj za izvođača radova raspisati i javni poziv za privremeni prostor. Tu će, naravno, ulogu odigrati i cijena. Najam takvog prostora neće biti ni jeftin. Što će se tražiti od novog prostora i kojim metodama, pojasnio je predsjednik Sabora.

Ipak, sve ovo se neće tako brzo odviti. Odabir izvođača radova je kamen spoticanja većine projekata obnove nakon potresa, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će se prijaviti za ovako velik i kompleksan projekt. To će sigurno potrajati koji mjesec, pa je prilično izvjesno da će ovaj saziv parlamenta svoj rad zaključiti na Trgu svetog Marka. Hoće li se novi konstituirati ovdje ili pak na drugoj lokaciji, ovisit će i o terminu izbora kojeg još nitko ne zna.”

