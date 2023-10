Sabor seli s Markova trga: “Tražimo prostor od minimalno 7000 kvadrata”

Podijeli :

N1 - Ilustracija

U utorak je održana sjednica Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima klubova zastupnika kojom je predsjedao predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Tema sjednice bio je dnevni red predstojeće sjednice Hrvatskoga sabora, posljednje ovog saziva.

“Raspravljat ćemo o zadnjem proračunu ovog mandata, ove većine, Vlade. Nakon toga tu je Zakon o hrvatskom jeziku, Zakon o ilegalnim migracijama, Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i Zakon o državnim nekretninama. Nekoliko je bitnih zakona i rasprava”, najavio je Jandroković.

Novi Poslovnik, privremena selidba u novi prostor…

Dodao je da je obilan dnevni red, 185 točaka, ali vjeruje da će solidnom dinamikom to brzo riješiti.

Jandroković je rekao da su raspravljali i o prošlotjednom događaju – lupanju po stolovima. “Bila je otvorena, dobra rasprava. Zaključili smo da je Poslovnik zastario, da ne odgovara vremenu. Dogovorili smo da ćemo osnovati radnu skupinu koja bi pripremila novi Poslovnik za novi saziv Sabora. Dogovorili smo ono što je najispravnije, da idući saziv krene raditi po novim uvjetima, po novim pravilima i s novim Poslovnikom.”

Hrvatski sabor dobio je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade.

“Kroz mjesec dana ići će natječaj za izvođača radova, ti će radovi trajati dugo, morat ćemo tražiti novi prostor. Ići ćemo s javnim pozivom, tražimo prostor od minimalno 7000 kvadrata, koji ima i sobu za plenarnu sjednicu, plus stotinu soba, malo je takvih prostora, no to je zadaća Tajništva i vjerujem da će ju ono uspješno obaviti”, rekao je Jandroković.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je u petak da će ove godine Kolonu sjećanja predvoditi pripadnici HOS-a i poručio “svima onima koji imaju nešto protiv HOS-a” da ne trebaju dolaziti 18. studenoga na obilježavanje stradanja Vukovara u Domovinskom ratu. SDP-ov Bauk smatra da je sve to počelo još 2013. godine. Jandroković naglašava da oko tog zakona svi moramo biti zajedno.

“Vukovar je sveto mjesto. To nije fraza. Vukovar je simbol našeg stradanja, ali i pobjede u ratu, simbol žrtve, svega onoga što je dovelo do stvaranja hrvatske države. Ne mogu shvatiti ne želim imati razumijevanja za one koji na tom svetom mjestu žele prikupljati političke bodove. Ovdje se evidentno radi o tome. Interes je svih nas da dostojanstveno obilježimo i komeriramo žrtvu Vukovara.

Ne trebaju nam nikakve podjele, isticanja tko je tu bio važniji, pozivati da netko tko drugačije gleda na stvari ne može doći u Vukovar. U Vukovar mogu doći svi kojima je stalo do žrtve i Vukovara, svi koji žele dobro narodu i državi ne smijemo na tom pitanju raditi podjele.

Penavi bih proučio neka stane na loptu. Je li baš Vukovar tema na kojoj treba skupljati bodove? Bit će vremena za politička nadmetanja i poslije. U tome ne želim sudjelovati”, rekao je Jandroković.

