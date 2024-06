TNT komentar: Ante, je l’ riješeno?

Podijeli :

Donosimo komentar naše Mile Moralić.

U tjednu u kojem na Europskom nogometnom prvenstvu igra hrvatska reprezentacija, sve prolazi sa smanjenim interesom medija i javnosti pa tako i činjenica da je troje ljudi umrlo od legionele u bolnici nulte kategorije i da je javnost za to saznala dva mjeseca kasnije.

Iz KBC-a Zagreb potvrđeno za N1: Ćorušić ponovno imenovan ravnateljem Bressan o legioneli na Rebru: Nisam siguran da nije bilo zataškavanje

Očekivano, naložene su brojne inspekcije i provjere, a još očekivanije – nitko, ama baš nitko nije ni pomislio na to da preuzme odgovornost. U prvi mah nama medijima servirana je ljutnja resornog ministra Vilija Beroša na bivšeg i budućeg ravnatelja bolnice Antu Ćorušića zato jer ga ovaj nije obavijestio da ljudi koji možda ne bi trebali, umiru u bolnici u Zagrebu. Uskoro su, međutim, dvojica stranačkih kolega zajedno sjela na press konferenciju i s nedopustivo malo informacija javnosti poručili da je umiranje sasvim normalno, pogotovo ako si star i bolestan i dobiješ legionelu u hrvatskoj bolnici. Ta je bakterija sveprisutna, tu se ne može ništa nego oprati cijevi jako vrućom vodom, a to se i napravilo, doduše dva mjeseca kasnije.

No, tu nije kraj bizarnostima na spomenutoj press konferenciji. Nakon što se postavilo pitanje imenovanja novog ravnatelja KBC-a Zagreb, jer znamo da je natječaj otvoren, ne i završen – odgovor je išao doslovce ovako:

Vili: Ante, je li to riješeno?

Ante: Je.

Vili (novinarima) : To vam je riješeno.

Rekao je to tako do maloprije “uzrujani” ministar zdravstva nakon što je s Ćorušićem provjerio je li “riješeno” njegovo ponovno imenovanje. I u te tri rečenice zapravo stane cijeli, i to ne samo zdravstveni, sustav u Hrvatskoj. Uspijevate samo ako imate nekoga da vam “riješi”- posao, bolnicu, ispit, sud… štagod.

