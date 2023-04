TNT KOMENTAR Što ću reći malom kad me pita zašto nisam kao Bane?

Podijeli :

N1

Donosimo komentar naše Nataše Božić Šarić.

“Ministar Banožić ima moralnu odgovornost kao državni dužnosnik ALI ima odgovornost i prema svojoj obitelji, prema svojoj supruzi i djeci. Ministra Banožića može pitati netko jednoga dana, njegovo dijete ga može pitati: Tata zašto nisi uzeo APN, a mogao si?”….

Banožić o APN kreditu: Uvijek netko ima drugačiji metar za moralnost Glavašević: Banožić ministar voli nekretnine više od kobasice s kojom se slikao

Tako je to postavio ministar financija Marko Primorac kad su ga pitali da komentira činjenicu da je ministar obrane Mario Banožić tražio i dobio subvenciju od 25 tisuća eura za gradnju kuće u Vinkovcima, iako već ima stan od 80 m2.

Da, da, djeca nekad baš postavljaju teška pitanja, pogode ti mali derani često ravno u srž, pucaju drito u bolnu točku.

Evo, neki dan mali pita – kako moja frendica može sladoled prije ručka a ja ne. I što da mu čovjek kaže? Sva tvoja pravila, objašnjenja i moralne prodike padnu na tome što neka druga mama ili tata imaju – drugi pristup.

Mali ima 5, al’ već me sad strah, eto, baš tog pitanja koje bi, kako kaže ministar financija, jednog dana sin ministra obrane sigurno pitao tatu da kojim slučajem nije uzeo subvenciju od države za kuću.

Što ću ja, ljudi moji, reći sinu kad me jednom pita zašto i ja nisam uzela APN? Ili, nedaj Bože da me pita, mogu li mu nabaviti test za prijem u državnu službu? Ili da me pita, mogu li mu srediti da baš on dila fejk testove za koronu pa da i on vozi Lamborghini? Huracan.

Što kad me pita da ga izvučem od suda i kazne kad se našika pa pravi kaos, što ja znam, na benzinskoj, naprimjer?

Nije da nemam spreman odgovor. Kad me pita za APN, reći ću mu – srećom, radila sam, imala pristojnu plaću, nije nam trebala, sine, pomoć od države, drugima je bila potrebnija.

Ako me pita za test, reći ću mu da uči. Ako me pita za dilanje bilo čega što je fejk – reći ću mu da je to kriminal i da će završiti u zatvoru. Ako pita da ga izvučem jer je pijan divljao, ‘ladno ću ga isporučiti pravnoj državi.

Nemam tu neke dileme, al’ da će mi biti teško objasniti mu zašto sve to može sin ministra, saborskog zastupnika ili općinskog načelnika – bit će. Morat ću mu nekako objasniti da ti neki ljudi, eto, imaju drugi pristup. I neću imati puno argumenta da branim baš naš pristup, jer taj pristup nužno znači manje svega što vole mladi. Manje para, manje muzike, manje bijesnih kola i manje kvadrata.

Kako ono jednom netko reče, gotovo pa će me biti sram koliko nemamo. Al branit ću taj pristup. Može se i tako biti Hrvat i voljeti državu a da je ne muzeš gdje god možeš i gdje god ti za to otvara rupu zakon koji tvoja stranka piše. Eto, tako ću reći mom Bruni. I ne, ne mislim da ću time staviti neku apstraktnu odgovornost za državu ispred odgovornosti za svoju obitelj. Upravo suprotno.

Odgovornost za državu i za svoju obitelj nije i ne bi smjela biti ili ili – dragi naši ministri. Nažalost, u vašem pristupu, očito, to je baš tako. Ili brineš za državu, ili brineš za sebe i svoje.

Tu je ta razlika – u pristupu.

