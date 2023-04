Podijeli :

Bojan Glavašević, nezavisni saborski zastupnik u Klubu Možemo, gostovao je u Novom danu i komentirao političke aktualnosti.

Komentirao je prodaju Fortenova grupe. Podsjetimo, Zaklada Fortenova, čiji je suvlasnik i sankcionirani Sberbank, prodaje Fortrnovu MidCo, vlasnika svega što podrazumijeva bivši Agrokor. Ideja je da problemi sa sankcijama ostaju Zakladi, a biznis novom vlasniku.

“Čini mi se da se nalazimo u situaciji gdje vlada pokušava Fortenovu tretirati kao jedan od elemenata nacionalne sigurosti, što ona jednim dijelom i jest, 50 postotni vlasnici su ruske banke, a još vrlo velik udio ima osoba za koju postoje vrlo ozbiljne indicije da je povezana s Rusima”, kaže Glavašević.

Rekao je da je jasno da se pokušava riješti problem koji je inicijalno nastao Lex Agrokorom i dodaje da svim sudionicima želi jako puno sreće.

A na pitanje treba li država i vlada utjecati na donošenje odluka o stečaju jedne velike kompanije i treba li utjecati na nešto što je privatna kompanija, a ima interes zbog utjecaja na tržištu, regionalnog utjecaja i zemljišta.

“U vremenu donošenja Lex Agrokora to se moglo smatrati pitanjem političkih ideologija, a način na koje je izvedeno pitanje kriminalističke obrade, ali sada u ovoj situaciji gdje nam je vlasnička struktura takva kakva jest, to više nije ekonomsko pitanje, već pitanje nacionalne sigurnosti, jer ta kompanija ulazi u čitav niz ključnih sektora u Republici Hrvatskoj”, kaže Glavašević.

Naglašava da način na koji to vlada radi od početka do sada, je za početak netransparentan, a bojim se da imamo velike indicije da je to bilo pitanje i kriminala.

Rekao je i da će se o Fortenovi ponovno raspravljati u Saboru. “Bojim se da je odgovornost vlade što je to tako”, rekao je Glavaševič i dodao da je to kontinuirano političko pitanje.

“Imenovanje šefice USKOK-a je političko imenovanje”

Govorio je i o odlasku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

Naglasio je da HDZ ima većinu i da je pitanje hoće li oni ostaviti prostor za raspravu o tom pitanju u Saboru ili saborskom odboru za pravosuđe.

“Generalno je politika HDZ-a uvijek bila prema većoj netransparentnosti i izbjegavanju rasprave”, rekao je Glavašević. Ističe da je tema Vanje Marušić za HDZ vrlo nezgodna, ali smatra da pretvaranje taj slučaj u nekakvu priču o heroju protiv sustava. “Posredno imenovanje šefice USKOK-a je političko imenovanje”, kaže Glavašević.

“Tu naprosto nema pomoći, to je slabost našeg sustava”, naglašava Glavašević.

Glavašević je komentirao i prometnu nesreću koja je navedena kao razlog ostavke osobe koja je istraživala kriminal u Hrvatskoj.

Napomenuo je da Vanja Marušić nije jedina osoba koja je radila taj posao i da neki, koji su ga odrađivali, sada rade u uredu Europskog tužitelja.

“To vam samo pokazuje kako su neki radili posao na jedan način, a drugi na drugi način”, zaključuje Glavašević.

Kaže da je ono što je jasno da je ta priča o vozaču povod, ali da u toj priči postoji puno toga što je definitivno povezano s pričom o političkoj korupciji.

“Kada premijer kaže da je to unutarnje pitanje DORH-a to jedostavno ne drži vodu i to je naprosto jasno i vrapcima na grani”, kaže Glavašević i dodaje: “Samim time što je Glavna državna odvjetnica efektivno premijerov odabir, Vlada je predlaže, Sabor je izglasava, to je vrlo jasna stvar. Možemo se mi pretvarati da tu nema političkog utjecaja, ako i nije direktan onda je posredan. A onda ravnateljicu USKOK-a bira Glavna državna odvjetnica“.

Zaključuje kako je pitanje koliko je nešto što je niz političkih imenovanja može biit uistinu nezavinsa institucija.

Govorio je i radu DORH-a. Rekao je da vidi vrlo velike razlike u vođenju DORH u vrijeme Dinka Cvitana i Tamare Laptoš i današnjeg vodstva te napomenuo da se te razlike poklapaju sa promjenom vlasti. “Kako se promjenila politika u vladi, tako se promjenio i način na koji te institucije postupaju u nekim slučajevima”, rekao je Glavašević.

Naglasio je da u USKOK-u radi jako mali broj osoba, njih 30-ak, koji moraju obrađivati svu političku korupciju, organizirani kriminal i sve ostalo. “Malo je to. 30-ak ljudi radi u relativno lošim uvjetima”, rekao je Glavašević.

Rekao je da puno slučajeva političke korupcije stoje u ladici. “Notorna je istina da taj element našeg pravosudnog sustava ne funkcionira zadovoljavajuće i iako je ured europskog tužitelja zapravo ekstenzija našeg pravosudnog sustava, vidimo da taj ured, sa svojim kapacitetima mnogo agilnije reagira, a da su USKOK i DORH jako tromi”, rekao je Glavašević.

“HDZ-ovci su bili vrlo kritični prema Petrovu, a u ovom slučaju šute”

Komentirao je i APN-ov kredit ministra Marija Banožića.

“Jasna je stvar da ministar voli subvencije i nekretnine više od kobasice s kojom se nedavno slikao, ali bio je problem kad je Božo Petrov dobio istu stvar pa su HDZ-ovci bili vrlo glasni oko toga kako je to nemoralno i bili su vrlo kritični prema Petrovu, a u ovom slučaju šute”, kaže Glavašević.

Podsjetio je da u mišljenju Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa piše da tek onda kad svi oni koji su se prijavili i zadovoljili uvjete za dobijanje subvencija, da tek onda je može dobiti i ministar. “Nema ništa ilegalno i sporno, no pitanje je li moralno. Je li moralno da državni dužnosnik u klimi nepovjerenja u institucije, da li je prihvatljivo i moralno da građani plaćaju njegov kredit? Ja mislim da nije, ali to je osobnog moralnog kompasa”, zaključuje Glavašević.

“HDZ treba pokazati političku zrelost i europejstvo”

Komentirao je i Zakon o izbornim jedinicama.

“Nemamo jasnu sliku, svako toliko imamo balone koji se puštaju u medije. Međutim, 10 saborskih klubova je podnijelo zaključak kojim se od vlade traži da do kraja travnja imenuje radnu skupinu, da tu radnu skupinu jednu trećinu čine predstavnici opozicije, stručnjaci koje je predložila opozicija. Da sastav radne skupine odražava omjer opoziicje i vladajućih u Saboru”, rekao je Glavašević i dodao je da će vlada na to pristati inače sve ostalo je samo kuhinjski kabinet premijera Andreja Plenkovića koji predlaže nešto što samo odgovora HDZ-u.

Rekao je da na ovom pitanju HDZ treba pokazati političku zrelost i europejstvo na kojeg se pozivaju.

“Treba napraviti model koji je univerzalan, koji je demokratski i koji omogućuje slobodne izbore”, kaže Glavašević i dodaje da oporba nije tražila ništa što bi HDZ-u bilo neprihvatljivo ako imaju dobre namjere.

Govorio je i radu stranih radnika u Hrvatskoj i zaštiti građana od financijskih isntitucija, prodaju dugova.

“Pitanje lihvarskih agencija i načina njihovog poslovanja u Hrvatskoj je tema s kojom smo se bavili od početka mandata u Saboru i cijelo vrijeme tražimo od vlade da zaštiti naše građane od prodaje dugova. Stvar je jako jednostavno, ako ste privatna osoba, bez vaše suglasnosti, kreditna institucija ne bi smjela biti u mogućnosti vaš dug prodati nekoj lihvarskoj agenciji koja je zakonski manje regulirana od kvartovske pekare”, kaže Glavašević.

