Bivši šef SOA-e: Ulazimo u fazu žestoke, vrlo ružne eskalacije rata

Uskoro se obilježava godišnjica invazije Rusije na Ukrajinu. Za HRT je situaciju analizirao Ante Letica, bivši obavještajac i sigurnosni analitičar.

Postoje li u ovom trenutku činjenice koje su nepobitne kada je u pitanju rat u Ukrajini? Dakle, jesu li Ukrajinci izgubili grad Bahmut, može li se tvrditi da je Rusija krenula u proljetnu ofenzivu na prostoru Donjecke regije?

Ukrajinci nisu izgubili grad Bahmut, oni se tamo bore za svaki pedalj tog teritorija, ali bitno je, nažalost, da je po svim elementima Bahmut okružen ili vrlo blizu toga. Neizvjesna je sudbina Bahmuta iako, kažem, Ukrajinci se stvarno junački bore. Što se tiče ruske ofenzive i to je, nažalost, moguće i mislim da se pripremamo i dolazimo u fazu jedne žestoke, vrlo ružne eskalacije rata u Ukrajini izazvane agresijom Rusije.

Navodno je Rusija prije nekoliko dana pretrpjela najteži i najkrvaviji vojni poraz od početka rata. U pokušaju osvajanja rudarskog gradića Vuhledara, koji je bio dobro utvrđen, izgubila je 5000 pripadnika elitnih postrojbi tzv. mornaričke brigade i 130 oklopnih vozila. U Moskvi se traži kažnjavanje ruskih generala?

Treba vidjeti točne omjere gubitaka, je li to pet tisuća, tri tisuće, ali je u svakom slučaju ta postrojba pretrpjela značajne gubitke. Što se tiče odgovornosti ruskih generala – za agresiju je odgovoran Putin sa svojim nerazumnim potezima, ali vjerojatno i potaknut od generala koji su mu govorili da je ruska vojska dobra, da je moćna, da će pobijediti Ukrajince vrlo brzo. Zasigurno je ta agresija koja je počela prije dvije godine pokazala svu tromost i slabost i zastarjelost ruske vojske i to oni sada pokušavaju modernizirati i pokušavaju se na neki način prilagoditi. Mislim da nam slijedi jedna vrlo žestoka eskalacija, piše HRT.

Navodno su američki generali već poslali poruku Zelenskom da ne mogu pomagati u nedogled?

Da, procjenjuje se da je u pitanju preko 300 tisuća vojnika, nekoliko tisuća tenkova, oklopnih vozila topničkog naoružanja, raketnog naoružanja i zrakoplova. Rusko zrakoplovstvo do sada nije ulazilo u tako izravnu borbu i Rusi su uspjeli sačuvati jedan dobar dio zrakoplovstva i to će biti veliki problem za Ukrajinu. Što se tiče pomoći, Ukrajini ne trebaju dalekometne rakete, Ukrajini treba ovo što imaju do sada, treba im pojačati protuoklopnu i protuzračnu obranu da se mogu efikasno braniti od ruskih zrakoplova i krstarećih raketa.

