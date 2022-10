Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu rata u Ukrajini u kojoj se navodi da ruske snage ne postižu značajniji napredak oko Bahmuta, oblasti Donjecka ili bilo gdje drugdje duž linije fronta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin i ruski ministar obrane Sergej Šojgu proglasili su kraj ruske vojne mobilizacije 28. listopada.

Šojgu je izjavio da će vojni komesarijati ubuduće regrutirati samo dragovoljce i vojnike po ugovoru. Objavio je da je Rusija mobilizirala 300.000 ljudi, od kojih je 82.000 raspoređeno u Ukrajini, a 218.000 obučava se na ruskim poligonima.

VEZANA VIJEST Šojgu proglasio kraj mobilizacije

Putin je izjavio da 41.000 od 82.000 vojnika u Ukrajini služi u borbenim jedinicama. Ruski predsjednik priznao je da su ruske snage imale problema s logistikom i opskrbom mobiliziranih snaga, ali je lažno ustvrdio da su ti problemi utjecali samo na “početnu fazu” mobilizacije i da su ti problemi sada riješeni. Poručio je i da je potrebno modernizirati sustav vojnih ureda.

Putin je vjerojatno okončao mobilizaciju u Rusiji kako bi oslobodio administrativne kapacitete i kapacitete za obuku na vrijeme za odgođeni početak ruskog jesenskog ciklusa novačenja, koji će započeti 1. studenog. Ruska vojska vjerojatno nema kapacitet da istovremeno obučava 218.000 mobiliziranih muškaraca i oko 120.000 novih jesenskih ročnika.

ISW piše da je mala vjerojatnost da će ova okončana mobilizacija utjecati na rusku borbenu moć.

Putin je sugerirao omjer 50-50 između mobiliziranih koji su u borbi i onih koji su također u zoni sukoba, ali nisu izravno u borbi. Ako se općenito primijeni, ovaj omjer sugerira da će ukupno 150 tisuća mobiliziranog osoblja biti raspoređeno na borbene uloge u Ukrajini nakon završetka obuke, vjerojatno tijekom studenog.

Raspoređivanje 41.000 Rusa koji su slabo obučeni po Ukrajini možda je privremeno učvrstilo ruske obrambene linije, iako se ti rezervisti još nisu suočili s punom težinom velikog i pripremljenog ukrajinskog protuofenzivnog napada. Raspoređivanje nije značajno povećalo rusku borbenu moć. ISW naglašava da je malo vjerojatno da će raspoređivanje 110.000 dodatnih mobiliziranih promijeniti tijek rata.

NEW: #Russian forces are not making significant progress around Bakhmut, Donetsk Oblast or anywhere else along the front lines in #Ukraine. https://t.co/deX5OoQnUN pic.twitter.com/PTYhXSbBiC