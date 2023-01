Širi li se ukrajinski rat? Poruka na autobusnoj stanici sablaznila muškarce

Rat u Ukrajini ušao je u 315. dan, a primirja nema na vidiku. Štoviše, postoji bojazan da bi se isti mogao proširiti i izvan granica Ukrajina, a oči su uprte u Bjelorusiju.

Na društvenim mrežama se pojavio video koji navodno prikazuje autobusni kolodvor u gradu Barysawu u Bjelorusiji, gdje se objavom pozivaju muškarci između 18 i 60 godina da se jave u lokalni vojni ured, prenosi Sky News.

In Belarusian Barysau, on the bus station, the ticker says, "All male citizens from 18 to 60 years of age should come to the military commissariat to clarify their data."

Our activists keep collecting information about the possible dragging of Belarusians into the war. pic.twitter.com/t5xK8fjI88