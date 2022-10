Vojni analitičar objasnio kakve točno iranske dronove koriste Rusi u Ukrajini

Podijeli:







Izvor: N1

Mario Galić, vojni analitičar portala Index.hr, komentirao je za Novi dan korištenje iranskih dronova u ruskim napadima na Ukrajinu. Kaže kako je i to jedan od pokazatelja da Rusi, kao ni Ukrajinci, nemaju vlastito moderno oružje ove vrste.

“To je vrlo jeftino oružje. Rusi su našli državu koja će im to jeftino isporučiti. Svi govore da su to kamikaza dronovi, ali to je nešto toliko staro… Nema nikakve kamere na njemu ili veze nego se na cilj navodi GPS sustavom, satelitskom navigacijom i može pogađati samo fiksne ciljeve. TI se dronovi baziraju na prastaroj kineskoj tehnologiji, zato su tako jeftini. Cijena je oko 20 tisuća po komadu, kažu neki, a vjerojatno nije ni pet”, govori Galić.

Govoreći o načinu na koji se ovo oružje navodi i o njegovoj preciznosti, Galić kaže: “Relativno je precizan. Njegova preciznost ovisi o GPS uređaju koji je u njega instaliran, a on sigurno nije američki nego kineski. Precizan je kao na mobitelima. Kad vozite po cesti relativno je precizan. To je naslabija strana tih letjelica, GPS sustav se može ometati.”

Što se tiče dometa ovih dronova, Galić kaže kako on nije ni približno onoliki koliko je isprva objavljivano.

vezana vijest Stručnjaci: Rusko korištenje iranskih dronova pokazatelj je njihove slabosti

“Do prije 6 mjeseci nikog nije bilo briga za ovo oružje. Teoretski je nemoguće da ova letjelica ima domet od 2500 km. To je toliko jeftino, taj motor ne može izdržati 13 sati rada, možda 5, 6 sati, to je nekih tisuću kilometara domet. S obzirom da je u Ukrajini sve relativno blizu bjeloruske i ruske granice, to je više nego dovoljno”, govori.

Na pitanje zašto Rusi koriste iranske dronove, Galić kaže: “Nemaju svoje. Ruska i ukrajinska vojska su zaostale u 90-im godinama prošlog stoljeća. Ukrajinci su u travnju dobili prve kamikaza dronove, američke, i jednostavno nisu znali što bi s njima, nisu ih znali koristiti i to se ništa nije vidjelo na bojištu.”

Mali izviđački dronovi

Prema njegovim riječima, mali izviđački dronovi koji se mogu kupiti u trgovinama mogu biti vrlo efikasni. “Kad na takav dron stavite kameru i povežete je s mobitelom, to je već izvidnički dron. Druga grana su borbeni, tu imate kamikaza dronove i velike borbene, kao Baryaktar. Ono što su Ukrajinci masovno svladali je korištenje tih malih izvidničkih dronova, dignu ih, prelete par kilometara. U početku su imali samo smartfone, sad imaju i tablete. Vide snimku, letjelica pokaže svoju poziciju i poziciju cilja, oni dojave artiljeriji i ukrajinska artiljerija može djelovati po cilju. Ima snimaka kad su uspijevali pogoditi i ciljeve u pokretu”, govori.

Najbolje i najefikasnije za Ukrajince bi bilo da naprave sustav ometanja GPS-a. “Kad bespilotna letjelica izgubi signal, ona ne zna gdje je, kad potroši gorivo, jednostavno padne. Pitanje je samo hoće li nastaviti ravno ili će je vjetar negdje pomjeriti”, kaže. Dodaje i da je GPS temeljna tehnologija na Zapadu pa ne bi bilo zgodno da oružje koje je može ometati dospije u ruke Rusima.

Pola milijarde eura za hrvatsku protuzračnu obranu?

“Ovo nije službeno, reći ćemo da navodno kupujemo. Mistral su projektili vrlo malog dometa. Ne lansira se s ramena, nego s postolja, Napravljen je da štiti postrojbe u pokretu i na bojištu”, kaže Galić govoreći o projektilima Mistral3.

vezana vijest Pola milijarde eura za novu protuzračnu obranu?

MICA VL je puno bolji sustav, konačno ćemo dobiti sustav srednjeg dometa. MICA projektili će doći s Rafaleima, imaju infracrveno navođenje. Morat ćemo kupiti radionice i obučiti ljude za rad na tome pa bi bilo najlogičnije da se isti projektili izaberu i za protuzračnu obranu.”

MICA bi bila korisna i za obaranje drona kakv je pao na Zagreb, ali Mistral ne, kaže Galić. “O kvaliteti Mistrala najbolje govori to da ga je Francuska prodala Srbiji.”

“MICA je jako dobar sustav. Jedna bitnica bi mogla obraniti Zagreb bez problema i oborila bi taj dron bez problema. Problem je s tim dronom bio da ga radari nisu pratili, a onda ga ni projektil ne bi mogao pogodiit. Sad imamo točnu nulu od PZO-a, to je skok, ne za 10, nego za 100 puta, ako je istina”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.