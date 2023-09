Vučić o sukobu na Kosovu: Za sve je kriv Kurti, Srbi više nisu željeli trpjeti teror

Podijeli :

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u izvanrednom obraćanju javnosti osvrnuo se na sukob u Kosovu, koji je rezultirao s četiri mrtva - jednog kosovskog policajca i tri napadača.

Kosovski premijer Albin Kurti naveo je da su i trojica napadača uhićena, kao i da se radi o profesionalcima, što sugerira da bi možda mogla biti upletena Srbija. A Vučić nije mogao na te optužbe šutjeti.

“Nismo se ranije mogli obratiti javnosti jer od 1999. nemamo efektivnu kontrolu na Kosovu pa smo sami morali ispitati što se to događalo da bismo mogli priopćiti istinu ljudima i pripremiti teren za donošenje odluka”, počeo je Vučić i nastavio:

“Noćas oko 2:46 grupa Srba s Kosova i Metohije postavila je dva kamiona kao barikade u Banjskoj, na sjeveru Kosova, zatim dolazi kosovska policija koja pokušava ukloniti te barikade i tu dolazi do sukoba. U njemu je ubijen policajac i ranjen još jedan. U 8:57 prilazi su zatvoreni, a okršaji i dalje traju. U 10:15 Albanci su priopćili četiri zone u kojima su antiterorističke operacije. Što se ustvari dogodilo?”

“Srbi, i to ne ljudi iz središnje Srbije, nego s Kosova, su se pobunili ne želeći više trpjeti Kurtijev teror. Od 3.11., kad je Kurti smijenio zapovjednika Đurića, 62 puta su koristili tzv. kosovsku policiju protiv Srba, 22 eskalatorna poteza na sjeveru, 65 etnički motiviranih napada na Srbe. Bilo je samo pitanje trenutka kad će oni koje policija progoni pokušati učiniti nešto za sebe i svoje obitelji. Ali, ni na koji način ne želim opravdati ovo, to nije ni moguće. To je za osudu i to je nešto što nikome nije bilo potrebno, ponajmanje srpskom narodu. Posebno u trenutku kad su svi shvatili da je Kurti glavni organizator kaosa na Kosovu”, naglasio je Vučić i krenuo dalje:

“Tih nekoliko desetaka Srba bilo je u potpunom okruženju i proveden je brutalan napad na njih. Pitali smo se zašto KFOR to ne radi jer bilo bi manje žrtava. No, oni su dali slobodne ruke Kurtiju da pobije što više ljudi. Ono što znamo, trojica Srba su ubijena, dvojica sasvim sigurno od snajpera i kad nije bilo neophodno da ih se likvidira, a dvojica su teško ranjena. Postoji bojazan da je i četvrta osoba stradala. Pratili smo i presretali što je albanska policija radila, no teško je zbog prijevoda. Imamo tonski snimljeno kako se albanska policija smije i govori “Pusti ga da umre, nemamo mu razloga pomoći.” Samo da vidite kako to netko “profesionalno” radi.

Ustvrdio je i da se snajperima pucalo na kuće civila. Također, naglasio je da su u manastir napadači stigli samo kako bi pomogli dvojici ranjenih, ne jer su se željeli utaboriti ili uplesti ikoga u njemu.

“Jedini krivac za sve je Kurti. I dio međunarodne zajednice koji mu pomaže. On je jedini koji želi sukobe i rat, njegova je životna želja uvući nas u rat s NATO-om. Žao mi je što su tamošnji Srbi nasjeli na njegove provokacije. Naše je učiniti sve što možemo da ne dođe do većeg krvoprolića i da sačuvamo mir. Ali, ako netko misli da… O tom potom, nije važno. Kad donesemo odluku, obavijestit ćemo vas o tome. Znam na što su ljudi u bijesu sposobni, ali budimo pametni”, izjavio je predsjednik Srbije i poentirao:

“Nikad nećemo priznati Kosovo, možete nas sve pobiti. Nikad nećemo priznati nakaradnu tvorevinu koju ste napravili bombardiranjem Srbije i svim mogućim lažima. Ali, spremni smo razgovarati. No, na priznanje – zaboravite!”

Na pitanje novinarke N1 o uniformama, Vučić ju je ponudio kao primjer nekoga “tko ruši Srbiju iznutra”. Nastavio je inzistirati na tome da su Albanci, kako je nazivao Kosovare kroz većinu obraćanja, krivi za eskalaciju i da nije potrebe za likvidacijama onih koji su ubili jednog i ranili jednog policajca.

“Naša procjena je da se kroz sat i 25 minuta okupilo 460 specijalaca. Da vam objasnim, to znači da je sve bilo pripremano. Da to učinite tako brzo u nedjelju ujutro, to… Rasporedili su svih 460, dizali su dronove, KFOR je zatvorio izlaze kako netko ne bi uspio pronaći spas, a da svi ostali mogu biti ubijeni”, završio je Aleksandar Vučić.

