Međunarodna grupa Anonymous zaprijetila je srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. U objavu na Twitteru s ukrajinskom zastavom podijelili su prijetnje i uvrede na račun predsjednika Srbije.

“Pozdrav građani svijeta, ovo je poruka Anonymousa predsjedniku Srbije, Aleksandru Vučiću. Primijetili smo da srpske kriminalne grupe tenzijama i ratnohuškačkim provokacijama na sjeveru Kosova pokušavaju izazvati oružani sukob.

Srpski autokratski predsjednik Aleksandar Vučić, marioneta Vladimira Putina, pokušava destabilizirati regiju koristeći mehanizme nasilja i terora ratnog zločinca Slobodana Miloševića, ali zna se da će njegovi pokušaji biti samoubilački.

Na vrhuncu rata u Ukrajini, Srbija je i dalje bila jedina država koja je službeno proglasila savez s Rusijom, odbijajući stalne pozive Zapada da se pridruži sankcijama Europske unije.

I ne samo to, već je Vučić, Putinova marioneta, ponovno pokazao svoju ratobornu revnost, kao rušitelja regionalne stabilnosti, ugrožavajući teritorijalni integritet Kosova pričajući o povratku srpskih snaga na Kosovo, patrolama u pograničnom području, proglašenju izvanrednog stanja koje on sam kreira, kao izgovor da izbjegne suštinu problema: ‘Spajanje Srbije s demokratskim svijetom’.

Poticanje nasilja, napadi na novinare, napadi na policiju, kosovske institucije i one s međunarodnim mandatom, kao i postavljanje barikada i korištenje inkriminiranih struktura na sjeveru Kosova, dio je strategije vaše Vlade za pravljenje stanja napetosti i držanje Kosova i regije taocima retorike prošlosti. Ali nećemo ostati ravnodušni pred ovim terorom. Naša kolektivna reakcija bit će odlučna i trenutna. Anonimusi nisu mala grupa nemoćnih ljudi koje treba ignorirati. Mi smo organiziran i globalno aktivan kolektiv istomišljenika i ako ne zaustavite svoje opasne akcije na Kosovu, naša poruka će biti jasna.

Narod Kosova nije bez podrške. Mi smo Anonimusi. Mi smo legija. Mi ne opraštamo. Ne zaboravljamo. Očekujte nas“, stoji u poruci Anonimusa srpskom predsjedniku.

