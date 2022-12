Meteorolog otkrio kad se vraća zima

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Polje visokog prizemnog tlaka proteže se od Afrike preko sredozemnog mora do Crnog mora, a po visini se nastavlja pritjecanje toplog zraka sa sjeverne Afrike. Do ciklone stacionirane južno od Islanda ispred obale Velike Britanije došla je i manja količina nestabilnog zraka ciklone Elliot koja je prošli tjedan djelovala na vrijeme nad američkim kopnom.

Nestabilan zrak s Atlantika prodro je nad Veliku Britaniju, središnju i sjevernu Europu. Mlazna struja teče sjeverno od Alpa, razdvaja hladnu i toplu zračnu masu. Naši krajevi nalaze se u toploj zračnoj masi koju jugozapadni vjetar premješta južno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka prebacila se preko Alpa i kao oslabljena hladna fronta brzo prelazi preko naših sjevernih krajeva.

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno i toplo. Više naoblake uz kišu prognoziramo na sjevernom Jadranu, Lici i Gorskom kotaru, te prijepodne u Slavoniji i Baranji. Poslijepodne u unutrašnjosti i na južnom Jadranu djelomično razvedravanje te su moguća kraća sunčana razdoblja.

Puhat će jugozapadnjak u gorju pojačan, a na Jadranu jugo.

Jutros su jutarnje temperature bile primjerenije ranoj jeseni, a ne zimi, tako da je u većem dijelu unutrašnjosti mjereno od 8 do 12°C, a na Jadranu od 13 do 15. Poslijepodnevne temperature bit će za 4 do 5 stupnjeva više tako da u Dalmaciji mogu doseći i 18°C.

Sutra promjenljivo oblačno i još malo toplije. Jugo će i dalje gomilati oblake na planinama u zaobalju tako da je slaba kiša moguća u Lici, Gorskom Kotaru te na Kvarneru.

U unutrašnjosti, na srednjem i južnom Jadranu djelomice sunčano. Jutarnje temperature oko 10, na Jadranu 14, najviše dnevne oko 16°C.

U silvestarskoj noći temperature zraka u unutrašnjosti oko 7, na Jadranu oko 11°C. Kišobrane ponesite za svaki slučaj ako Novu 2023. čekate u Gorskom Kotaru i Kvarneru.

Prvi tjedan 2023. godine nastavit će u toplom južnom ritmu uz promjenljivu naoblaku i kraća sunčana razdoblja. Zbog južnog strujanja više naoblake bit će u priobalju i Gorskom kotaru. Temperature zraka i dalje visoke – u unutrašnjosti oko 14, na Jadranu do 18°C.

Ugriz zime možemo očekivati tek oko 10. ili 11. siječnja.

