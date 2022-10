Podijeli:







Izvor: Armin Durgut/PIXSELL

Bosanskohercegovački političari u srijedu su različito reagirali na potvrdu iz Bruxellesa kako je EK preporučio da se njihovoj zemlji uvjetno odobri stjecanje statusa kandidata za članstvo u EU-u, a ocjene se kreću od toga da je riječ o povijesnom danu do toga da je kandidatura i dalje neizvjesna.

Među prvima je reagirao predsjednik HDZ BiH Dragan Čović koji dijeli mišljenje kako je ovo povijesni dan za njegovu zemlju.

“Iskrena zahvalnost (Europskoj komisiji) u ime hrvatskog naroda u BiH i svih drugih u BiH na spremnosti da se napravi ova prekretnica”, napisao je na Twitteru Čović koji je 2016. godine kao tadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH i predao zahtjev da se BiH odobri kandidatski status.

Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković na Facebooku je bez zadrške pozdravila preporuku Europske komisije također uz ocjenu kako je to povijesna odluka za BiH i njene građane.

“Ovo je snažna poruka građanima BiH kojoj smo se nadali i ranije, da je naša budućnost unutar europske obitelji”, napisala je Turković dodajući kako je preporuka o kandidatskom statusu ujedno i priznanje za sve napore koje su u BiH, unatoč opstrukcijama, poduzeli kako bi vanjsku politiku uskladili s onom EU, posebice u odnosu na rat u Ukrajini.

Posebne zasluge za to pripisala je dosadašnjim članovima Predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću.

Sam je Komšić pak ocijenio kako je važno to što je Europska komisija ocijenila da je BiH 80 posto svojih izjava vezanih za vanjsku politiku uskladila s onima EU no na preporuku Europske komisije reagirao je suzdržano uz tvrdnju kako je kandidatski status i dalje neizvjestan a za to je okrivio visokog predstavnika Christiana Schmidta i to zbog njegove odluke da 2. listopada nametne izmjene izbornog zakona.

“Vijest o dodjeli kandidatskog statusa možemo samo primiti k znanju. S obzirom na novonastale okolnosti pri kojima visoki predstavnik u BiH pri donošenju odluka u potpunosti zanemaruje presude Europskog suda za ljudska prava, mišljenje Europske komisije i ugrožava EU put BiH, izražavamo zabrinutost i utemeljeni pesimizam u pogledu efekata dodjele kandidatskog statusa u odnosu na ukupnu perspektivu članstva”, izjavio je Komšić koji je Schmidta tužio Ustavnom sudu BiH.

Komšićeva je teza da nametnute izmjene izbornog zakona predstavljaju “prevaru birača” i potiču dalje etničke podjele u zemlji.