Bojan Pajtić: Neznanje, korupcija i bahatost počeli su ubijati ljude

“Da je kriva struka iz 1964. godine, ta bi se nadstrešnica davno srušila... Ovdje se struka više ne pita. Ovdje se radi o igri velike količine novca u kojoj je korupcija konačno počela ubijati ljude i pitanje je gdje će joj biti kraj", rekao je Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Dodao je da je "bizarno" da Aleksandar Vučić "govori o političkoj, a ne o svojoj odgovornosti" za tragediju koja se u petak dogodila u Novom Sadu.

Urušavanje nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u petak, pri čemu je poginulo 14 osoba, glavna je tema svih medija u Srbiji.

“Policija je potpuno podređena vlasti. Tužiteljstvo neovisno, nego samo samostalno, dakle na neki način podređeno izvršnoj vlasti. I vi sada očekujete da će policija i tužiteljstvo – dok je na čelu vlade Miloš Vučević – objektivno istražiti tko je stvarno odgovoran za nesreću. To nije samo zbog Vučevića, nego i zbog Gorana Vesića i Tomislava Momirovića – konačno, zbog Aleksandra Vučića i njegove svite”, rekao je Pajtić, koji je i bivši predsjednik Demokratske stranke.

Dodao je kako je očito da je riječ o, kako kaže, “visokoj korupciji”.

“Čuli smo koliko je bilo nemara, da se ukazivalo da ta nadstrešnica nije dovoljno osigurana, da je preopterećena i da nitko na to ne reagira. Čuli smo svjedočenja građana koji su govorili da su pukotine bile vidljive danima prije, pa su ukazivali na problem koji je očito postojao, a nitko ništa nije poduzeo”, rekao je Pajtić.

“Teško da je kriva struka”

Komentirajući izjavu predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da je za tragediju u Novom Sadu kriva struka Pajtić je rekao da za ono što se dogodilo u petak u Novom Sadu “teško da je kriva struka”.

“Teško da je struka kriva. Tako kod nas funkcionira korumpirani sustav Srpske napredne stranke – od 7,4 milijarde eura u javnoj nabavi prošle godine, 7,2 milijarde je potrošeno mimo zakona o javnoj nabavi, jer se posao daje konzorciju ruskih ili kineskih tvrtki, tobože zbog prijateljskih odnosa. Nitko od nas nije vidio ni ruskog ni kineskog zidara… Dakle, te ruske i kineske firme samo daju posao i angažiraju “progresivne” firme kao podizvođače… I onda uzmu 300 posto umjesto 30…Dakle , to je besramna pljačka”, naveo je Pajtić.

Naglasio je da za tragediju u Novom Sadu sigurno nije kriva struka iz 1964.

“Da je kriva struka iz 1964. godine, ta bi se nadstrešnica davno srušila… Ovdje se struka više ne pita. Ovo je samo igra velikog novca u kojoj je korupcija konačno počela da ubija ljude i pitanje je gdje će joj biti kraj”, rekao je Pajtić.

“Odgovornost ide do samog vrha”

Govoreći o izjavi Aleksandra Vučića, koji je rekao da traži “i političku i krivičnu odgovornost”, za tragediju u Novom Sadu, Pajtić je rekao da je “bizarno” da Vučić “govori o političkoj odgovornosti, a ne govori o svojoj odgovornosti”.

“Odgovornost ide do samog vrha tako da je bizarno kada Vučić govori kada Vučić govori o političkoj, a ne o svojoj odgovornosti. Ne govori ni o odgovornosti Miloša Vučevića, koji nije bio samo gradonačelnik u vrijeme obnove Željezničkog kolodvora, već je bio odgovoran i za građevinsku inspekciju. Što je poduzela gradska građevinska inspekcija u vezi s ukazima prema kojima je nadstrešnica bila preopterećena. Očito da nisu ništa napravili, jer je to koruptivni posao, radi se o desecima milijuna eura. To je “šef”odobrio, jer u ovoj državi ništa se ne može dok “šef” ne odobri”, zaključio je Pajtić.

