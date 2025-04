Tura do Strasbourga: Svi detalji studentskog pohoda biciklima

Podijeli :

Studenti u blokadi danas kreću na "izlet" biciklima prema Strasbourgu, gdje im je glavno odredište Vijeće Europe, kako bi ih upoznali sa zahtjevima svojeg jednomjesečnog prosvjeda i činjenicom da srbijanske institucije na njih ne odgovaraju. Putovanje bi trebalo trajati oko 12 dana, a ruta je duga 1300 kilometara. Planiraju proći kroz Budimpeštu, Beč, Linz, Salzburg, München, Augsburg, Ulm i Stuttgart.

Višednevna pješačenja i vožnje biciklima kroz gradove u Srbiji, kako bi “probudili” sva sela u zemlji, obilježili su protekle mjesece studenata u blokadi. Kud god su prolazili, dočekivani su kao “heroji” i, kažu, “osloboditelji”.

No, nova akcija studenata u blokadi veliki je izazov. Danas kreću na zahtjevno biciklističko putovanje, dugo 1300 kilometara. Među 80 biciklista nalaze se i predstavnici četiriju sveučilišta u Srbiji: Novog Sada, Beograda, Niša i Kragujevca, piše nova.rs.

Putovanje do Strasbourga

Biciklisti su danas u osam sati krenuli iz Novog Sad. Nakon dvije pauze i prijeđenih 110 kilometara, nešto prije pola četiri trebali bi stići u Suboticu, gdje je predviđeno noćenje. Drugog dana nastavljaju prema Mađarskoj, gdje im je nakon 137 kilometara odredište Dunaújváros, a trećeg dana kreću na 91 kilometar dug put do Budimpešte. Četvrtog dana putuju 134 kilometra od glavnog grada Mađarske do Győra, grada na granici sa Slovačkom.

Studenti biciklisti u ponedjeljak planiraju prijeći 144 kilometra do Beča. Na tom putu oko 13:30 sati planiran je prolazak kroz Bratislavu, gdje će napraviti jednosatnu pauzu. U Beč bi trebali stići u 18 sati, gdje će ih dočekati brojna zajednica doseljenika iz Srbije.

Šestog dana u 11 sati kreću iz Beča prema Emmersdorf an der Donau, gdje nakon prijeđenih 88 kilometara planiraju prespavati. Sedmog dana na redu je ruta od 100 kilometara do Linza. Osmog dana, odnosno sljedećeg četvrtka, planirana je dionica Linz – Salzburg, duga 128 kilometara. Sljedećeg petka studenti biciklisti trebali bi prijeći 131 kilometar od Salzburga do Münchena. Desetog dana planirana je ruta između Münchena i Ulma duga 144 kilometra. Jedanaestog dana ruta je nešto kraća – 96 kilometara od Ulma do Stuttgarta. Pretposljednjeg dana biciklisti moraju prijeći 75 kilometara od Stuttgarta do Karlsruhea, da bi im posljednjeg dana ostalo još 81 kilometar do Strasbourga.

Akcijski ciljevi

“Ovom biciklističkom vožnjom do Strasbourga želimo pokazati ustrajnost i predanost studenata u borbi za pravdu. Usput ćemo proći kroz različite gradove i općine, prenoseći jasnu poruku da studenti ne odustaju i da će dosljedno nastaviti borbu za pravednije društvo. Cilj nam je da se naš glas čuje u cijelom svijetu, da pokažemo jedinstvo u zalaganju za svoja prava i da poručimo da nam ni daljina ni prepreke neće stati na put ispunjavanju naših zahtjeva”, objasnili su studenti.

Adrese na koje žele doći su: Parlamentarna skupština Vijeća Europe, Povjerenik za ljudska prava, Uprava za demokraciju i ljudsko dostojanstvo, Odbor ministara, Europski parlament, Europska komisija i Agencija EU za temeljna prava.

Tamo će, kako su najavili, dostaviti dopise i izvješća nadležnim institucijama o aktualnoj društveno-političkoj situaciji i izostanku reakcije nadležnih institucija u Srbiji.

Povratak planiran za 17. travnja

Povratak je predviđen za 17. travnja u večernjim satima, no, kao i cijeli plan, i ova točka podložna je promjenama.

