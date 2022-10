Podijeli:







Izvor: N1

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je da će uvođenje sankcija Europske unije Srbiji u energetici, po "eksplicitnom zahtjevu i ultimatumu" Hrvatske, direktno nanijeti štetu vrijednu stotine milijuna eura Srbiji i njenim građanima.

“Europska unija je dozvolila te sankcije na uštrb života i standarda svih građana Srbije, uključujući i pripadnike hrvatske nacionalne manjine. Ovo će nas koštati na stotine milijuna eura”, istakla je Brnabić na televiziji Happy.

Prema njenom mišljenju, Hrvatska je sankcije zatražila “i time se hvali” zbog toga što Srbija traži kažnjavanje odgovornih za zločin kod Bosanskog Petrovca u kolovozu 1995. godine, kada su hrvatski avioni ubili civile, uključujući i djecu.

VEZANA VIJEST Srbiji uvedene sankcije na rusku naftu, Vučić šokiran: Hrvatska najodgovornija

“U svom jadu i bijedi, hrvatsko rukovodstvo nije ni sakrilo da su oni to učinili. Ovo je otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji”, konstatirala je Brnabić.

Kako je objasnila, zbog tih sankcija, nafta koja stiže preko Jadranskog naftovoda (JANAF), a koji je u bivšoj Jugoslaviji gradila i Srbija i njeni građani, svojim novcem, bit će najmanje 20 posto skuplja.

“Ono što su mislili učiniti Rusiji, u srijedu su učinili nama jer mi ovisimo od naftovoda iz Hrvatske. Koriste to za političku ucjenu i odmazdu. Oni koriste energetiku za politički rat i odmazdu. Hrvatska, a EU je to dozvolila. Koriste energetiku za političke ciljeve”, navela je Brnabić i dodala da jedva čeka da EU to objasni.

Ona je ocijenila da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu Europske političke zajednice u Pragu ima jako dobre argumente da iznese “svu njihovu sramotu, bruku i licemjerje”.

Brnabić je najavila da će se Vučić ovim povodom obratiti građanima 8. listopada.

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da će Naftna industrija Srbije (NIS) od 1. studenog uvoziti samo nerusku naftu, i to 80 posto, dok će 20 posto biti srpska nafta.

Naftna industrija Srbije se mjesecima priprema za to, rekla je Mihajlović novinarima u Privrednoj komori Srbije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.