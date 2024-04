Dačić o Dankinim ubojicama: Mislim da bi ih obični ljudi golim rukama zadavili

Podijeli :

Olga Maltseva/Pool via REUTERS

Ministar vanjskih poslova Ivica Dačić ocijenio je da bi referendum o vraćanju smrtne kazne u Srbiji možda i prošao, ali da je pitanje treba li zbog toga pokretati promjene Ustava.

“Ja jesam zbilja za smrtnu kaznu, ali mislim da je teško do toga doći. Jedino ako idemo na promjenu Ustava… Je li to realno ili ne, za to je potrebna promjena Ustava”, rekao je Ivica Dačić komentirajući prijedlog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se ta kazna ponovno uvede za najteža kaznena djela.

Vučić će predložiti vraćanje smrtne kazne

Govoreći o osumnjičenima za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić, naveo je da “takvim monstrumima i zločincima neko treba presuditi”, prenosi Nova.rs.

“Mislim da bi ih obični ljudi golim rukama zadavili. Ovdje je sad pitanje, ako hoćemo ići na smrtnu kaznu, prvo moramo krenuti od Ustava, promijeniti Ustav. Da bi se promijenio Ustav, zna se kako se to radi”, dodao je Dačić.

Prema njegovim riječima posljednja smrtna kazna u Srbiji izvršena je 1992. godine.

