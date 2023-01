Iz SAD-a stigle loše vijesti za Đokovića

Podijeli :

Izvor: William WEST / AFP, Ilustracija

Američke vlasti produžile su zahtjev za ulazak u zemlju prema kojem putnici moraju pružiti dokaz da su najmanje dva puta cijepljeni protiv covida. Mjera će biti na snazi ​​najmanje do 10. travnja 2023. godine, čime je praktički onemogućen nastup najboljeg srpskog tenisača Novaka Đokovića na mastersima koji će se održati u Indian Wellsu i Miamiju.

Mogućnost promjene ove odluke još uvijek postoji, posebice ako se uzme u obzir da je većina zemalja takve kriterije za ulazak ukinula mnogo ranije.

Postoje dvije kategorije putnika koji bi mogli biti izuzeti od dokaza o cijepljenju, ali srpski tenisač očito neće ni pokušati putovati u SAD ako uvjeti ostanu na snazi. Tako je bilo i 2022. godine kada je Đoković osim Indian Wellsa i Miamija propustio Cincinnati i US Open.

Prethodno je Novak deportiran iz Australije te nije smio nastupiti čak ni na prvom Grand Slamu sezone. Zahvaljujući fantastičnim igrama u nastavku sezone i, između ostalog, osvajanju Wimbledona, Đoković je ostao na prvom mjestu ATP liste i zaradio dovoljno bodova za plasman na završni masters u Torinu. Hoće li se zabrana produžiti do ljeta, kada se u New Yorku održava US Open, ostaje za vidjeti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.