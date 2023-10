Kapetan Air Srbije iznenađen: Avioni iz Beograda za Izrael su puni

Podijeli :

Avionima Air Srbije građani se evakuiraju iz Izraela otkako je počeo sukob s Hamasom. Kapetan Dušan Milatović, direktor letačke operative, ističe za RTS da nijedan let za Tel Aviv nije otkazan i da će redovno letjeti dokle god to situacija dozvoljava. Posebno ističe i da su avioni iz Beograda za Izrael puni. Naglašava da je aerodrom Ben Gurion zaštićena zona, da izraelska vojska štiti taj koridor kojim avioni stižu do aerodroma, tako da s te strane nije bilo nikakvih problema.

Dušan Milatović je za RTS istaknuo da je Air Srbija, kroz četiri dana, od početka sukoba, iz Tel Aviva imala tri redovna leta, jedan repatrijacijski i da će tako nastaviti sve dok to bude novonastala situacija dozvoljavala.

Priča da su građani veseli kad uđu u avion na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu i zadovoljni što je netko došao po njih. To je ono što se osjeća, kako kaže – sad smo sigurni, idemo kući.

Međutim, ukazuje i da je jako zanimljivo da i na današnjem letu imaju putnike koji idu za Tel Aviv. To je, kaže i njih pomalo iznenadilo, ali je tako.

“To je, izgleda, za izraelski narod normalno. Neki od njih se vraćaju da bi bili mobilizirani, da bi sudjelovali u obrani zemlje. Netko živi vjerojatno tamo i želi da biti tamo bez obzira na tešku situaciju. Vjerojatno je narod Izraela naučio živjeti u nekoj vrsti opsadnog stanja pa je to njima normalno”, navodi kapetan.

Kako se priprema let u izvanrednim okolnostima

“Pa ja prvo moram reći da naše posade nisu imale priliku vidjeti ono što su vidjeli vaši gledatelji. Znamo kako to ide na društvenim mrežama i kako mediji plasiraju sve te vijesti, tako da “smo imali sreću da oni to nisu mogli vidjeti jer tih događanja nije bilo u samoj okolini”, kaže Milatović.

Što se tiče realiziranih letova, objašnjava da su dobili izvještaje da je sve bilo normalno. Dodaje da je malo otežano djelovanje zemaljskih službi na aerodromu, ali i da je to normalno zato što su povećane mjere sigurnosti. Ali, naglašava kapetan, sve ide kako treba, po planu, punjenje goriva, putnici, prtljaga, nema nikakvih problema što se toga tiče.

Inače, kaže i da je aerodrom Ben Gurion zaštićena zona, da izraelska vojska štiti taj koridor kojim avioni stižu do samog aerodroma, tako da s te strane nije bilo nikakvih problema.

Što se tiče same pripreme, ona je složenija nego za neke standardne, uobičajene letove.

