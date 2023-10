Kovačević: Nakon sukoba, provest će se istraga i bit će neugodna za Netanyahua

Podijeli :

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević kao gost N1 Studija uživo komentirao je zbivanja u Izraelu i Gazi, kao i ono što bi se moglo očekivati u narednim danima ili tjednima.

“Bilo je za očekivati da će Izrael, kao i svaki put kad je doživio žrtve i bio napadnut, postupiti osvetnički, nastojeći da na neprijateljskoj strani bude što više žrtava. To je obrazac koji se ponavlja u povijesti Izraela. Jasno je da to što je Hamas napravio apsolutno neprihvatljivo i da takvim načinom borbe neće pridobiti simpatije naroda koji navodno predstavlja. Moglo bi se reći da je politika Netanyahuove vlade neprestano provociranje palestinske strane, a Hamas je dao za pravo toj politici. I, zapadni dio svijeta neće mu dati nikakve simpatije”, izjavio je Kovačević.

Gaza je površinski veličine otoka Brača, no tamo živi oko dva milijuna ljudi u strogo kontroliranim uvjetima. Zato se postavlja pitanje kako je uopće moguće da se Hamasov napad uopće uspio izvesti na način na koji se izveo.

“Kad završe sukobi, izraelska strana morat će ponuditi odgovore. Provest će se istraga i rezultati će biti vrlo neugodni za Netanayhua. Njegov stil vladanja i pokušaj promjene političkog sustava, odnosno, ukidanja ovlasti Vrhovnog suda, sve zbog toga da bi izbjegao kazneni progon započet protiv njega 2017. Sve to govori o visokom stupnju neodgovornosti i zanemarivanja nacionalnih interesa”, kazao je bivši veleposlanik u Rusiji pa nastavio:

“S druge strane, sigurnosne agencije morale bi djelovati neovisno o tome tko je na vlasti i kakvi se sukobi vode. Ako uzmemo u obzir upozorenje iz Egipta da se nešto sprema u Gazi, onda je utoliko čudnije da Izrael nije napravio nikakve preventivne mjere. Ova akcija je zasad najopsežnije i najsloženija logistički pa ostaje sasvim nejasno kako je bilo moguće dovesti više desetaka tisuća raketa u Gazu, koja je pod neprestanim nadzorom.”

Zasad je prioritet poraziti Hamas i uspostaviti stabilizaciju, no istraga će sasvim sigurno uslijediti zbog svega što se dogodilo. Također, Netanyahu ima u ovim trenucima potpuno povjerenje javnosti, lijevo orijentirani i desno orijentirani dio javnosti diše zajedno.

“To mu odgovara i to je izravna posljedica Hamasove nepromišljenosti. Nema dostupnih informacija o tome kako razmišljaju rukovodeći ljudi Hamasa, ali kao što je bilo jasno da će Netanyahuova politika prema Palestincima voditi do reakcije, jasno je i da se Hamas odlučio na najgoru moguću izvedbu akciju. Koristili su metode kao ISIL, koje ne dobivaju podršku na zapadu i na istoku. Oni očito žive i regrutiraju članstvo kroz obespravljenost i ne vide interes u normalizaciji odnosa, na kojoj se radi posljednjih godina”, objasnio je Kovačević.

Iako Hamas ima podršku na Zapadnoj obali, vidljivo je da se Fatah nije pridružio napadu na Izrael. Zato je palestinski predsjednik Mahmud Abas otišao u Moskvu, tražeći zaštitu za Palestince. Na potezu je i međunarodna zajednica.

“Postoje izgledi za diplomatsko rješenje, ali njihovo smanjenje potpomogli su Netanyahu i Hamas. Ključni mehanizam međunarodne zajednice su Ujedinjeni narodi i Vijeće sigurnosti. Ako bi u Vijeću postojao konsenzus pet stalnih članica, nešto bi se napravilo. No, znamo da Amerika uvjetuje bilo kakvo donošenje rezolucija koje osuđuju Izrael. U rezoluciju bi trebalo postaviti i osudu terorizma s arapske strane, na što arapske zemlje dosad nisu pristajale. Mislim da bi bilo mudro osuditi terorizam, ali i postaviti mehanizam koji bi jamčio zaštitu ljudskih prava od strane Izraela”, ponudio je potencijalno rješenje Kovačević.

Smatra da SAD i Europska unija nisu dovoljno upozoravale na ono do čega može dovesti izraelska politika. Ali, ne treba zanemariti i druge, kao Egipat ili Iran.

“Naseljavali su okupirana područja, što se nije smjelo. Jasno je što se time želi, promijeniti etnička slika kako bi se kasnije okupirana područja proglasila dijelom njegova teritorija. Zapad na to nije reagirao i to je jedan od motiva Palestincima da se bune. Egipat je oprezan po pitanju radikalizma, zalaže se za mirovne sporazume, a Iranu pak odgovara ovakvo stanje”, kazao je Kovačević.

Što slijedi i hoće li uistinu uslijediti dugotrajni rat?

“Vjerujem da bi Izrael to mogao završiti u relativno kratkom vremenu, ali bojim se da zbog načina na koji vodi antiterorističke akcije, da se to može pretvoriti u masovnu odmazdu. Nadam se da će međunarodna zajednica, SAD prije svega, intervenirati da ne dođe do masakra Palestinaca”, zaključio je Božo Kovačević.

