Potresno svjedočanstvo Palestinke iz Pojasa Gaze za N1: Nitko na svijetu nije na našoj strani. Molim vas, zaustavite ovo!

U Novi dan se uživo iz Pojasa Gaze javila novinarka Marah Mahdy koja je poslala apel uime civila koji ondje doživljavaju, kako kaže, humanitarnu katastrofu dok se boje za svoje živote.

Izrael je snažno uzvratio Hamasu za subotnji najsmrtonosniji napad u povijesti Izraela, a zračnim su udarima sravnili cijele četvrti dok se pripremaju za moguću kopnenu ofenzivu. Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava u utorak je upozorio Izrael da je potpuno blokada Pojasa Gaze zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom.

“Nalazim se u skloništu, nema struje ni interneta, zato se ne možemo uključiti video pozivom”, rekla nam je u razgovoru Marah Mahdy i opisala:

“Svjedočim pravoj humanitarnoj krizi, poput genocida. Ljudi su nasilno raseljeni, ne samo mi nego i mnogi iz Gaze. Ljudi su morali napustiti kuće jer su uništene. Kad sam vidjela susjedovu kuću jutros, prizor je bio strašan i ostala sam bez riječi. Moji susjedi i ja smo izgubili sve, nisam ni kuću prepoznala. Situacija je doista strašna. Ni u skloništima nema struje ni vode. Mnogo je ljudi ovdje gdje se nalazim, u skloništu ima nekoliko tisuća Palestinaca, većinom djece.

Provela sam besanu noć. Koriste novu vrstu oružja i kad padnu rakete i bombe, osjeti se strašan miris u zraku i čuju se snažne eksplozije. Čuju se zvukovi aviona, čak dolaze rakete s brodova. Situacija je doista strašna, ne mogu to ni opisati riječima, riječ je o pravoj humanitarnoj katastrofi. Ne znam ništa o vanjskom svijetu. Konstantno smo izloženi napadima. Dogodio se masakr u blizini našeg skloništa – tijekom bombardiranja stradalo je više od tisuću Palestinaca, teško su opečeni bili, djeca su vrištala na ulici. Uvjeravam vas da smo mi obični civili. Oni su bombardirali jednu tržnicu, možete zamisliti kako je to izgledalo. Ovo je novi genocid nad palestinskim narodom.”

“Ovo je prava humanitarna kriza, nema struje ni vode, nema hrane, bolnice ne primaju ranjene, strašno je. Čujete zapomaganja ljudi i plač jer znaju da su im bližnji stradali. Ovo je pravi genocid, ovo se ne može drugačije opisati”, dodaje Mahdy.

“Uvjeravam vas – ne uništavaju Hamas nego domove civila”

Komentirajući poruke Izraela koja kaže da dolazi ono najgore i da će početi s kopnenim napadima, Mady je ostala iznenađena:

“Uvjeravam vas oni ne uništavaju Hamas, nego domove civila. Nisam mogla prepoznati svoju četvrt. Počinjen je masakr nad civilima. Ako dođe do kopnenog napada, sigurna sam da će počiniti strašan masakr. Kad se dogodila agresija u Ukrajini, doslovno sljedeći dan cijeli svijet je to osudio i stao uz Ukrajinu, a nas napadaju i nitko nije uz nas i sad kažete da će doći do kopnenog napada. To je strašna vijest, izbrisat će cijelo području i ubiti sve na tom području. 2014. su doslovno ubili sve, i jučer su bombardirali kola hitne pomoći, čak i centar Crvenog polumjeseca, ne znam zašto to čine.”

Na pitanje što očekuje i ima li kakvu poruku vanjskom svijetu, Mahdy je rekla:

“Doista je strašno, ovo što djeca doživljavaju to je strašno, imat će izvrnutu sliku svijeta i neće nikome vjerovati. Trebamo pomoć, potrepštine, nekog da ovo zaustavi. Ako se rat nastavi, zaštitite civile. Pozivam cijeli svijet da stane na našu stranu jer nitko na svijetu nije na našoj strani. Čujemo avione, nemamo vode za piće i kupanje, nemamo skloništa, izvršil su brojna bombariranja. Nemam dom u koji se mogu vratiti. Upravo čujemo zvukove raketa koje dolaze. Ne radi se o otporu, civili doživljavaju strahote. Izraelska vojska nema milosti i nemaju nikakve pozitivne osjećaje prema Palestincima. Doslovce će ubiti sve o Pojasu Gaze. želim da me ljudi čuju, molim vas budite posrednik, zaustavite ovo. Barem dignite glas i progovorite o nevinim civilima. Oni imaju skloništa u Izraelu, mi nemamo ništa. Bojim se za vlasitit život. Svijet je stao uz Ukrajinu, a i mi smo civli, nemamo ništa s ovim.”

