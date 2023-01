Podijeli :

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u najnovijoj izjavi se osvrnuo na Kosovo, zbog čega je preplavio stranice srpskih tabloida.

“Srbija i Rusija nisu isto. To je nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta”, rekao je Milanović.

Milanović: Anektirali smo Kosovo, oteto je od Srbije

“Rusija je opasna zemlja. Ništa vi ne razumijete. Uspoređujete mi Srbe, ove opančare koji su se tu pobunili sa svjetskom nuklearnom supersilom”, rekao je pa dodao:

“Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica. Hrvati nisu toliko mrzili Srbe, koliko ovi tamo mrze Ruse.”

Njegove su izjave izazvale veliku pažnju među srpskim tabloidima.

“KOSOVO JE OTETO OD SRBIJE, KRIM NIKADA VIŠE NEĆE BITI UKRAJINA: Zoran Milanović šokirao: Nismo se mi i Srbi toliko mrzeli!”, naslov je Kuriru.

“Milanović priznao: KOSOVO JE OTETO OD SRBIJE!”, objavio je Informer. Sličan naslov ima i srpski Telegraf: “Milanović šokirao: “Kosovo je oteto od Srbije, to smo uradili mi i međunarodna zajednica”.

“UPOREĐUJETE MI SRBE OPANČARE SA RUSIMA” Milanović opet vređa i lupeta, pa ga uhvatio trenutak lucidnosti: “OTELI SMO KOSOVO OD SRBIJE” (VIDEO)”, naslov je koji je objavio Blic.

“Milanović: OTELI smo Kosovo od Srbije, mi i međunarodna zajednica! Nije aneksija, nego OTIMANJE!”, piše Objektiv.rs.