Vučićeva turneja po Srbiji: Najavljuje kontrarevoluciju, prijeti svom narodu, vrijeđa novinare

Bez sadržaja i s vidno manjim brojem ljudi - tako je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić opisao jučerašnji skup u Nišu.

Prema Vučićevim riječima, pad potpore prosvjedima dovest će do radikalizacije prosvjeda, a onda će druga strana imati odgovor. Taj odgovor je kontrarevolucija. Osim svojima, predsjednik je prijetio i RTS-u, nezadovoljan načinom izvještavanja.

“To je to… ništa posebno. Nikada nisam bio fasciniran obojenim revolucijama, uvijek sam bio veliki protivnik obojenih revolucija…”, rekao je Aleksandar Vučić.

Nefasciniran revolucijama, ali uvijek fasciniran brojkama, danima je Vučić broji li broji. Iako su brojevi postali najmanje važni onima koji su se, nakon Novog Sada i Kragujevca, okupili u Nišu.

“Samo za 1.000-2.000 ljudi više nego u Kragujevcu, iako im je mnogo više došlo sa strane nego u Kragujevac, iako je Niš duplo veći od Kragujevca. I brojimo u glavu u svakom trenutku sve šetače, i sve naše ljude, na sve načine…” nabraja.

Paralelno s Vučićem, tradicionalno se broji i Informerov točkasti software.

“Ni u jednom trenutku, na svim lokacijama, nije ih bilo više od 30 tisuća, i to sam ih častio!”, velikodušan je Dragan J. Vučićević.

Kako je 30 tisuća studenata na ulicama u zadnja tri mjeseca uspjelo uništiti srpsku ekonomiju, a sada tigar gladuje i kleči?

“Ove godine smo trebali biti vodeća ekonomija po stopi rasta, a to će sada biti teško, gotovo nemoguće, s obzirom na to kako su svjesno i namjerno uništili zemlju”, komentira Vučić.

Paralelno s ekonomskim, na djelu je i medijski udar vlasti.

Smrtno uvrijeđen što su 1. ožujka u drugom dnevniku RTS 1 studentski prosvjedi bili druga vijest, a predsjednik Vučić – treća vijest.

“Hej, gori su od N1. RTS je postala antinarodna televizija, svakim danom sve sličnija, u nekim momentima i gora od N1 i Nove S. Ovo je strašno, ovo je jezivo, ovo je neviđeno!”, zaključuje glavni urednik Informera, Dragan J. Vučićević.

Toliko strašno, jezivo i neviđeno da Vučić nije birao riječi za dopis RTS-a iz Niša.

“I neki imbecil iz niškog dopisništva…”, ocijenio je srbijanski predsjednik.

Nakon što je Vučić izvrijeđao novinara, u pasivno-agresivnom tonu, održao je bukvicu javnom servisu,.

“RTS nije javni servis, postao je servis plenuma i opozicionih političkih partija, ali neće im pomoći! Što god radili, neće im pomoći.”

A onda je doslovno zaprijetio kontrarevolucijom.

“Njih ne zanimaju zahtjevi, nego obojena revolucija i to su trebali reći odmah, a ne lagati narod. Recite narodu ‘hoćemo Vučićevu glavu, recite – hoćemo to i to. Nakon svake neuspješne obojene revolucije slijedi uspješna kontrarevolucija, mi ćemo dovesti zemlju u red”, rekao je Vučić.

Vučić najavljuje da će u Beograd dovesti cijelu Srbiju, pa u velikom stilu ovim riječima završava govor.

“Vidimo se uskoro!”, rekao je.

