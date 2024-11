Premijer Srbije: Prihvatit ću ostavku ministra Vesića. Očekujem još ostavki u narednim danima

Podijeli :

Andrej ISAKOVIC / AFP

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je za Tanjug da će prihvatiti ostavku ministra graditeljstva, prometa i infrastrukture Gorana Vesića i da nema dilemu da ministar nije subjektivno kriv ni za što, što se dogodilo u Novom Sadu 1. studenog, kada je na željezničkom kolodvoru poginulo 14, a ozlijeđeno je troje ljudi.

“Mislim da je odluka Gorana Vesića čin ozbiljnog čovjeka koji je svjestan da kada obavljate najvažnije državne funkcije imate i teret odgovornosti. Nemam dilemu da nije kriv subjektivno ni za što, što se desilo 1. studenog u Novom Sadu“, rekao je Vučević.

Premijer je izjavio da je Vesić objektivno odgovoran jer je ministar tog resora.

“Ja ću, a imali smo više telefonskih razgovora prethodnih dana, prihvatiti njegovu ostavku uz zahvalnost za sve što je radio u mandatu ove i prethodne vlade. Ne mogu reći da je loše radio svoj posao, ali u politici postoji odgovornost za stvari za koje niste osobno krivi. Razumio sam njegovu poruku i ostavku“, rekao je Vučević.

Srpski ministar kroz suze podnio ostavku: “Odgovoran jesam, ali kriv ne” Srpski ministar koji je podnio ostavku zbog tragedije u Novom Sadu već dobio ponudu za novi posao

Rok od 24 sata

On je istaknuo da bi bilo nelogično da se završi sve s ostavkom Gorana Vesića, kao i da očekuje da ministrova ostavka ne bude jedina.

“Dat ćemo još 24 sata i vidjeti hoće li se oni koji su bili zaduženi za određena pitanja, a tiče se odgovornosti o kojoj pričamo, sami sjetiti. Očekujem ostavke u narednim danima“, rekao je Vučević.

Premijer je rekao da ne razumije prosvjede koji se održavaju, navodeći da su “moralno za gađenje“.

“Što se tiče prosvjeda, neću ulaziti u to da netko nije dozvolio ni da obitelji preuzmu tijela poginulih, ni da se poginuli pokopaju, već je krenuo organizirati prosvjede, prozivati. To je moralno za gađenje. Svatko ima prava organizirati prosvjede, ali to da netko lomi, kida, upada, to nikakve veze nema s empatijom i bolom zbog stradalih“, naveo je Vučević.

Vučević je optužio opoziciju da na nesreći žele preuzeti vlast, a da još nije ni utvrđeno tko je odgovoran.

On je izjavio da očekuje od policije, tužiteljstva i od sudova da jasno utvrde tko je odgovoran.

„I odgovarat će, ali nemojte da svi unaprijed znamo što se dogodilo. Bit će i političke odgovornosti i očekujem da ostavka Vesića ne bude jedina“, istakao je Vučević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Konačno otkrivena tajna starih Rimljana: Evo zašto je njihov beton mogao trajati tisućama godina Budite se svaku večer u 3 sata u noći? Evo što bi mogao biti razlog