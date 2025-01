Miro Kovač o studentskim prosvjedima: Sve je moguće, ljudi su uporni. Vučić je nervozan

Podijeli :

N1

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima u vanjskoj politici.

Studenti, koji više od dva mjeseca blokiraju 60-ak fakulteta u Srbiji zbog tragedije na novosadskom željezničkom kolodvoru, za danas su najavili 24-satnu blokadu Autokomande – jedne od najvažnijih prometnica u Beogradu.

Miro Kovač komentirao je prosvjede u Srbiji: “To duže traje i Aleksandar Vučić pokazuje nervozu. Postoji nezadovoljstvo i ono se artikulira prosvjedima, ima jako puno studenata, ali i ljudi iz raznih slojeva društva, uporni su. Vučić je nervozan, njegova ekipa je nervozna, komunicira to na način da optužuje neke strane agente, posebno su na meti Hrvati i navodni hrvatski obavještajci. To je stara i dosadna priča, Vučićeva Srbija na ovaj način sebi zabija autogolove.”

“Sve je moguće, ljudi su uporni”

“Prosvjedi traju, ali ne vidi se trenutačno da bi on mogao biti zamijenjen, da bi njegova vlada mogla biti zamijenjena. Ljudi u njegovoj vladi pokazuju veliku nervozu, kako će iz toga izaći ne znam, ali treba biti realan ovo nisu prvi prosvjedi koje je sa svojim ljudima Vučić preživio. Sve je moguće, ljudi su uporni, ono što mene smeta je da se traže krivci sa strane, da se ne gleda u svoje dvorište i onda se hrvatske državljani progoni, Hrvati se prozivaju.”

Kovač je naveo da dio građana Srbije prihvaća takve poruke, ali da je to jako loše za zdrave odnose susjednih zemalja: “Takav interes ne postoji, bez obzira na to što govori njihov ministar vanjskih poslova jer u praksi imamo drugačiju retoriku koja je loša. Vidimo da su čak i strani novinari to primijetili, njemački novinari, i pisali da se stvara hajka na Hrvate u Srbiji.”

