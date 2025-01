Uskoro se vraća pravi zimski ugođaj, pročitajte prognozu našeg meteorologa

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Duboka slabo pokretna ciklona nalazi se nad sjevernom Europom i Baltikom. Hladan vlažan oceanski zrak prodro je nad europsko kopno i zadržava se sjeverno od Alpa. Nad našim krajevima je polje ujednačenog povišenog tlaka, a po visini u jugozapadnoj struji pritječe topao zrak sa sjevera Afrike. Mjesto sukoba tople i hladne zračne mase je nad Alpskom preprekom, a manja količina hladnog nestabilnog zraka prodrla je nad sjevernu Italiju i premješta se nad sjeverni Jadran.

Danas će vrijeme biti promjenjivo oblačno i vjetrovito. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak koji će prema kraju dana jačati te na snazi žuto upozorenje za vjetar meteoalarma DHMZ-a koje se odnosi na obalu Jadrana, Liku, Gorski kotar i sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti. Prognozirani su udari juga do 75 km/h. Na sjevernom Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru pretežno oblačno uz kišu, a uz zapadnu obalu Istre poslijepodne moguće su i grmljavinske nevere. Uz jačanje juga, visoke valove, pad tlaka zraka u noći na ponedjeljak i jaku plimu moguće je lokalno plavljenje obala. Najviše dnevne temperature iznad prosjeka za doba godine, u unutrašnjosti od 10 u

Slavoniji do 15 u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, na Jadranu od 12 do 18 na krajnjem jugu.

U ponedjeljak nastavak iznadprosječno toplog vremena uz kratkotrajna sunčana razdoblja i vjetrovito. Jugo i jugozapadnjak će na udare dosezati i olujnu jačinu. Jugo će gomilati oblake na priobalnim planinama, a kišit će uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od 3 do 6, na Jadranu oko 12. Najviše dnevne temperature zraka u zapadnim krajevima unutrašnjosti oko 14 u Slavoniji i Baranji te u gorju oko 9. Na Jadranu i uz Jadran temperatura zraka od 14 do 18 °C

Prvi dio idućeg tjedna promjenjivo oblačno uz povremenu kišu i jugo te i dalje iznadprosječno toplo. Uz više oblaka kiše će mjestimice biti na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru. Puhat će umjeren do jak, u gorju i na sjeverozapadu na udare i olujni jugozapadnjak, a na Jadranu jako, ponegdje i olujno jugo. Zahlađenje, temperature će pasti na prosječne zimske vrijednosti, a u višem gorju kiša će prelaziti u snijeg i vratiti zimski ugođaj prognoziramo krajem tjedna. Na Jadranu će jugo

skrenuti na jaku i olujnu buru.

