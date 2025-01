Premijer Srbije podnio ostavku!

Predsjednik Vlade Srbije Miloš Vučević na izvanrednoj press konferenciji održanoj danas u Beogradu podnio je ostavku na svoju funkciju

“Ono što ostavlja duboke posljedice po naše društvo je ozbiljna podjela, pravljenje atmosfere u društvu da je sve na ivici sukoba, da smo došli do toga da se đaci u školama prebrojavaju tko ide na sat, tko ne ide. Apsolutno je smišljeno sve iz inozemstva, u to nemam nikakvu sumnju”, naveo je.

Vučević kaže da se jutros probudio i vidio da je došlo do novog sukoba u Novom Sadu, kad je ozlijeđena jedna djevojka. On navodi da je do sukoba došlo kad su studenti došli ispred prostorija SNS i željeli “žvrljati”.

„Nakon ovog događaja sinoć u Novom Sadu, moja neopoziva odluka je da podnesem ostvaku na mjesto predsjednika Vlade.

“Kako god, mislim da ova politika kojoj ja pripadam, stranka koja je pobjeđivala na svim izborima, mora pokazati najveći stupanj odgovornosti, i nove zakonomjernosti u srpskoj politici i da je najodgovornija. I zato nakon ovog događaja, moja je neopoziva odluka da podnesem ostavku. Imao sam dug sastanak s predsjednikom jutros”, napomenuo je.

Najavio je da će ostavku podnijeti i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. “Smatramo da smo objektivno odgovorni za ono što se dogodilo… Srbiju moramo sačuvati kao državu, ne kao emociju”, rekao je.

„Time smo ispunili i one najpolitičnije zahtjeve najekstremnijeg dijela prosvjednika. I predsjednik Vlade i gradonačelnik Novog Sada smatraju da su objektivno odgovorni za ono što se dogodilo i kao objektivno odgovorni podnosimo ostavke. Neka to dovede do smirivanja strasti, neka to dovede do vraćanja dijalogu, razgovoru“, poručio je.

Ostavka Vučevića i Đurića, uz objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu, bio je prvi zahtjev novosadske opozicije i studenata poslije pada nadstrešnice 1. studenog, kada je život izgubilo 15 osoba.

Podsjetimo, u utorak ujutro završena je 24-satna blokada jednog od ključnih prometnih čvorišta u Beogradu započeta u ponedjeljak u kojoj su sudjelovali deseci tisuća studenata i građana u nastavku prosvjeda koji diljem Srbije traju već skoro tri mjeseca poslije nesreće na novosadskom željezničkom kolodvoru.

VIDEO / Naklon do poda za studente: Trenutak s blokade Autokomande koji je dirnuo cijelu regiju FOTO / Pogledajte kako iz zraka izgleda blokada jedne od najvažnijih prometnica u Beogradu

Val prosvjeda kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 i teško ozljeđivanje još dvoje ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, prerastao je u studentski bunt i pokret nakon što su studente Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu napali provokatori i nasilnici tijekom komemorativnog skupa na kojemu se svaki dan u 11,52 sati odaje počast stradalima 15-minutnom šutnjom.

Studenti blokiraju više od 60 fakulteta u sva četiri državna sveučilišna centra.

Kulminacija zadnje u nizu studentskih akcija – blokada čvorišta Autokomanda održana je u ponedjeljak navečer kad im se pridružilo mnoštvo Beograđana s uključenim bljeskalicama na mobitelima.

Video-snimke dronovima s tog skupa dijele se na društvenim mrežama, uz glazbu Darka Rundeka i stihove “u nama vrijeme se mijenja”.

FOTO, VIDEO / “Podsjeća na pad Miloševića”: Europski mediji pišu o masovnom skupu na Autokomandi

Državni vrh Srbije najavio je rekonstrukciju vlade, pomilovanje za uhićene sudionike tromjesečnih prosvjeda tvrdeći da su ispunjeni zahtjevi studenata čiji bunt iz dana u dan dobiva sve veću potporu diljem Srbije.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak, u jeku studentske blokade prometa u Beogradu, da će ispuniti sve njihove zahtjeve te pomilovati uhićene na dosadašnjim prosvjedima, istodobno najavljujući rekonstrukciju vlade.

Studenti su uzvratili da njihovi zahtjevi nisu ispunjeni i da nastavljaju s blokadama.

“Očekujem da više od 50 posto sadašnjih ministara bude zamijenjeno u jednoj veoma, veoma hitnoj rekonstrukciji (vlade)”, rekao je u ponedjeljak navečer u jednom od svojih redovitih obraćanja javnosti srbijanski predsjednik dok je tisuće ljudi bilo na čvorištu Autokomandi i okolnim ulicama.

