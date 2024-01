Novi ispad Milorada Dodika: Hvali Putina i njegov “humani politički pristup”, napada EU i SAD

Podijeli :

N1 / F.Z.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik izjavio je kako je agresija Rusije na Ukrajinu opravdana a ruskog predsjednika Vladimira Putina hvalio je kao zagovornika "humanog političkog pristupa".

U intervjuu za portal ruskog provladinog medija Russia Today (RT), čije emitiranje zabranjeno u Europskoj uniji, Dodik je izjavio kako Moskva vodi ispravnu vanjsku politiku pa je tako imala pravo na odluku da napadne Ukrajinu.

“Vjerujemo da Moskva vodi ispravnu politiku i da je, braneći svoj suverenitet, imala pravo procijeniti prijetnje koje za nju postoje. A ako netko vjeruje – a to su prije svega SAD i Velika Britanija – da imaju pravo potpuno podjarmiti Ukrajinu, čineći je odskočnom daskom za napad na Rusiju, onda je Moskva imala sve razloge barem zaštititi ogroman broj Rusa koji žive u Ukrajini i kojima su kijevske vlasti oduzele pravo na ruski jezik”, izjavio je Dodik.

Dodik ponovno prijeti odcjepljenjem, opet ga ljuti Schmidt

Aktualni predsjednik Republike Srpske i do sada je otvoreno podupirao Rusiju, no u odnosu na rat protiv Ukrajine bio je oprezan, govoreći kako žali zbog tog sukoba jer u njemu svi pate, no sada je po prvi puta otvoreno branio rusku agresiju koristeći argumentaciju za kojom posežu u Moskvi.

Dodik je kazao i kako se nada da će Rusija iz ovog rata izaći ojačana te da će takva biti u stanju “obuzdati nakaradni liberalni Zapad”.

Kaže i kako bi volio bih da Putin dobije maksimalnu potporu na predstojećim predsjedničkim izborima.

“Putin je podigao Rusiju, to je sigurno. Tako ja to vidim. A ono što svijet sada treba je Putinov humani politički pristup”, izjavio je Dodik koji je ranije najavio kako će 17. veljače putovati u Rusiju kako bi se tamo sastao s Putinom te s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom.

Za Europsku je uniju kazao kako je zapala u “kulturnu regresiju te promiče ono što je protivno ljudskoj prirodi”, a opisao ju je kao američkog vazala.

SAD je pak optužio da vode hibridni rat protiv Republike srpske nametanjem sankcija i otežavanjem pristupa tom entitetu međunarodnim financijama.

“Imam informaciju da SAD bespilotnim letjelicama nadzire sve strateške ciljeve u Republici Srpskoj. Pokušavaju nas zastrašiti i pokazati da su sila koja nam u trenu može sve”, izjavio je Dodik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.